ФОТО. Что именно прислала Барселона своему экс-капитану? Это впечатляет
Бускетс поделился фото подарка, который пришел из Барселоны
«Барселона» подарила Серхио Бускетсу особенную форму в оранжевых цветах.
Легендарный полузащитник сейчас играет в «Интер Майами» вместе с Лионелем Месси, Жорди Альбой и Луисом Суаресом. За «Барсу» он провел 718 матчей и выиграл 31 трофей.
Бускетс показал подарок в соцсетях. Каталонский клуб подчеркнул: настоящих легенд не забывают.
Подарок стал символом благодарности за его карьеру в клубе.
