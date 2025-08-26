Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 августа 2025, 03:28 | Обновлено 26 августа 2025, 04:00
ФОТО. Что именно прислала Барселона своему экс-капитану? Это впечатляет

Бускетс поделился фото подарка, который пришел из Барселоны

Instagram. Серхио Бускетс

«Барселона» подарила Серхио Бускетсу особенную форму в оранжевых цветах.

Легендарный полузащитник сейчас играет в «Интер Майами» вместе с Лионелем Месси, Жорди Альбой и Луисом Суаресом. За «Барсу» он провел 718 матчей и выиграл 31 трофей.

Бускетс показал подарок в соцсетях. Каталонский клуб подчеркнул: настоящих легенд не забывают.

Подарок стал символом благодарности за его карьеру в клубе.

