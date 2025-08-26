Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, в каком городе сборная Украины сыграет против Исландии
Чемпионат мира
26 августа 2025, 02:25 |
119
0

Стало известно, в каком городе сборная Украины сыграет против Исландии

Команды встретятся 16 ноября на стадионе имени Юзефа Пилсудского в Варшаве

26 августа 2025, 02:25 |
119
0
Стало известно, в каком городе сборная Украины сыграет против Исландии
УАФ. Сборная Украины по футболу

Матч квалификации чемпионата мира 2026 Украина – Исландия состоится в польском городе Варшава. Об этом сообщили на официальном сайте УЕФА.

Команды сыграют на стадионе имени Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского, который вмещает 31 800 зрителей. Эта арена является домашней для клуба «Легия» из Варшавы.

Поединок Украины и Исландии состоится 16 ноября и станет заключительным в квартете D для подопечных Сергея Реброва. Другими соперниками «сине-желтых» станут сборные Франции и Азербайджана.

Свой путь в отборе украинская команда начнет уже 5 сентября, когда выйдет на поле стадиона «Тарчинский Арена» во Вроцлаве против команды Франции.

Календарь матчей сборной Украины в отборе ЧМ-2026:

  • 5 сентября, 21:45. Украина – Франция
  • 9 сентября, 19:00. Азербайджан – Украина
  • 10 октября, 21:45. Исландия – Украина
  • 13 октября, 21:45. Украина – Азербайджан
  • 13 ноября, 21:45. Франция – Украина
  • 16 ноября, 19:00. Украина – Исландия
По теме:
Неожиданно? Анчелотти вызвал в сборную Бразилии футболистов из россии
ФОТО. Звезды музыки и кино пришли посмотреть на игру Довбика
ФОТО. Топ-модель пришла посмотреть на игру футболиста сборной Украины
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Украина - Исландия Сергей Ребров стадионы
Николай Титюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Футбол | 25 августа 2025, 04:03 6
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть

Андрей получил предложение от «МЮ»

Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Футбол | 25 августа 2025, 13:24 20
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена

В сентябре «сине-желтая» команда сыграет против Франции и Азербайджана

Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Футбол | 25.08.2025, 09:27
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала контракт с 24-летним легионером
Футбол | 26.08.2025, 02:49
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала контракт с 24-летним легионером
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала контракт с 24-летним легионером
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
Футбол | 25.08.2025, 21:17
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
25.08.2025, 00:07 1
Теннис
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
24.08.2025, 00:46 1
Бокс
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
25.08.2025, 03:27
Бокс
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 7
Футбол
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 1
Футбол
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 6
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
24.08.2025, 01:19 3
Футбол
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем