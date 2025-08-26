Стало известно, в каком городе сборная Украины сыграет против Исландии

Матч квалификации чемпионата мира 2026 Украина – Исландия состоится в польском городе Варшава. Об этом сообщили на официальном сайте УЕФА.

Команды сыграют на стадионе имени Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского, который вмещает 31 800 зрителей. Эта арена является домашней для клуба «Легия» из Варшавы.

Поединок Украины и Исландии состоится 16 ноября и станет заключительным в квартете D для подопечных Сергея Реброва. Другими соперниками «сине-желтых» станут сборные Франции и Азербайджана.

Свой путь в отборе украинская команда начнет уже 5 сентября, когда выйдет на поле стадиона «Тарчинский Арена» во Вроцлаве против команды Франции.

Календарь матчей сборной Украины в отборе ЧМ-2026:

5 сентября, 21:45. Украина – Франция

9 сентября, 19:00. Азербайджан – Украина

10 октября, 21:45. Исландия – Украина

13 октября, 21:45. Украина – Азербайджан

13 ноября, 21:45. Франция – Украина

16 ноября, 19:00. Украина – Исландия