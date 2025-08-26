Точный удар. Гравенберх впервые с апреля 2024 года забил за Ливерпуль

Хавбек «Ливерпуля» Райан Гравенберх отличился забитым мячом за английский клуб впервые с апреля 2024 года.

25 августа состоялся поединок 2-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 3:2. Автором победного гола на 90+10 минуте стал Рио Нгумоха.

Последний раз Гравенберх забивал за «мерсисайдцев» 16 месяцев назад – в матче Премьер-лиги против «Фулхэма» (3:1, 21 апреля 2024 года).

Для нидерландского полузащитника эта игра стала 88-й за «Ливерпуль», а результативное действие – 11-м (5 Г + 6 А).

Сейчас «мерсисайдцы» находятся на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги, тогда как «сороки» – на 15-м.