Точный удар. Гравенберх впервые с апреля 2024 года забил за Ливерпуль
Жертвой голландца стал «Ньюкасл»
Хавбек «Ливерпуля» Райан Гравенберх отличился забитым мячом за английский клуб впервые с апреля 2024 года.
25 августа состоялся поединок 2-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 3:2. Автором победного гола на 90+10 минуте стал Рио Нгумоха.
Последний раз Гравенберх забивал за «мерсисайдцев» 16 месяцев назад – в матче Премьер-лиги против «Фулхэма» (3:1, 21 апреля 2024 года).
Для нидерландского полузащитника эта игра стала 88-й за «Ливерпуль», а результативное действие – 11-м (5 Г + 6 А).
Сейчас «мерсисайдцы» находятся на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги, тогда как «сороки» – на 15-м.
Ryan Gravenberch has scored his first Liverpool goal since April 2024 🤩 pic.twitter.com/MWlLYMEBX5— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 25, 2025
