Точный удар. Гравенберх впервые с апреля 2024 года забил за Ливерпуль

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
26 августа 2025, 00:54 | Обновлено 26 августа 2025, 01:01
25
0

Жертвой голландца стал «Ньюкасл»

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гравенберх

Хавбек «Ливерпуля» Райан Гравенберх отличился забитым мячом за английский клуб впервые с апреля 2024 года.

25 августа состоялся поединок 2-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 3:2. Автором победного гола на 90+10 минуте стал Рио Нгумоха.

Последний раз Гравенберх забивал за «мерсисайдцев» 16 месяцев назад – в матче Премьер-лиги против «Фулхэма» (3:1, 21 апреля 2024 года).

Для нидерландского полузащитника эта игра стала 88-й за «Ливерпуль», а результативное действие – 11-м (5 Г + 6 А).

Сейчас «мерсисайдцы» находятся на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги, тогда как «сороки» – на 15-м.

Ливерпуль Ньюкасл чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Ньюкасл - Ливерпуль Рио Нгумоха Райан Гравенберх Фулхэм
