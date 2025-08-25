Арсенал пытался перекупить Изаки из-под носа Шахтера, но потерпел неудачу

Лондонский «Арсенал» предпринял попытку подписать 18-летнего атакующего хавбека «Флуминенсе» Изаки, который крайне близок к тому, чтобы стать футболистом «Шахтера».

По информации RTI Esporte, «Арсенал» связался с руководством «Флуминенсе», чтобы навести справки об Изаки и попытаться договориться о трансфере. Впоследствии «канониры» предложили за бразильца более 12 миллионов евро, которые изъявил готовность заплатить «Шахтер», но сделка не состоялась, так как «трехцветные» уже начали процесс обмена документами с «горняками».

Изаки будет продан в «Шахтер» за сумму близкую к 10 миллионам евро фиксированным платежом с бонусными выплатами в размере 2 миллионов евро.

Уже во вторник Изаки должен прибыть в расположение «Шахтера», чтобы пройти медицинские тесты и завершить трансфер.

Отмечается, что теперь «Шахтер» ждет от «Флуминенсе» соблюдения сделки, так как «Арсенал» пытался убедить боссов «трехцветных» отказаться от сделки с украинцами.