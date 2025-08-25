Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал пытался перекупить Изаки из-под носа Шахтера, но потерпел неудачу
Украина. Премьер лига
Арсенал пытался перекупить Изаки из-под носа Шахтера, но потерпел неудачу

«Канониры» поздно включились в торги с «Флуминенсе»

ФК Флуминенсе. Изаки

Лондонский «Арсенал» предпринял попытку подписать 18-летнего атакующего хавбека «Флуминенсе» Изаки, который крайне близок к тому, чтобы стать футболистом «Шахтера».

По информации RTI Esporte, «Арсенал» связался с руководством «Флуминенсе», чтобы навести справки об Изаки и попытаться договориться о трансфере. Впоследствии «канониры» предложили за бразильца более 12 миллионов евро, которые изъявил готовность заплатить «Шахтер», но сделка не состоялась, так как «трехцветные» уже начали процесс обмена документами с «горняками».

Изаки будет продан в «Шахтер» за сумму близкую к 10 миллионам евро фиксированным платежом с бонусными выплатами в размере 2 миллионов евро.

Уже во вторник Изаки должен прибыть в расположение «Шахтера», чтобы пройти медицинские тесты и завершить трансфер.

Отмечается, что теперь «Шахтер» ждет от «Флуминенсе» соблюдения сделки, так как «Арсенал» пытался убедить боссов «трехцветных» отказаться от сделки с украинцами.

По теме:
ФОТО. Шахтер прибыл в Женеву на матч Лиги конференций с клубом Серветт
Рома готова продать Довбика в Вильярреал при одном условии
ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Полесья в еврокубках подписал экс-форварда Аталанты
Исаке Северино Силва Флуминенсе Арсенал Лондон Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: RTI Esporte
avk2307
Арсеналу своей молодежи некуда девать. Зачем он им?
0
Saar
От Флумінес лошари
Могли втюхать це бревно за дорожсе 
0
Андрей Гузь
Вот теперь я не удивлюсь что завтра появиться инфа что Исаки не хочет ехать в шахтер иза интереса Арсенала
-1
