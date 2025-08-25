Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рост зарплаты на 600%. Источник раскрыл все детали трансфера Изаки в Шахтер
Украина. Премьер лига
25 августа 2025, 10:03 |
Молодой бразилец получит в Украине существенно лучшие условия, чем во «Флуминенсе»

ФК Флуминенсе. Изаки

18-летний атакующий полузащитник «Флуминенсе» Изаки готовится перебраться в Украину, где на него претендует бронзовый призер УПЛ «Шахтер».

Журналист Виктор Лесса раскрыл подробности договоренностей по переходу Изаки в стан «горняков».

За хавбека «Шахтер» заплатит 60 миллионов бразильских реалов, что эквивалентно 9,5 миллионам евро. Это будет фиксированной суммой сделки с краткосрочной выплатой. Еще на 12,7 миллионов реалов (около 2 миллионов евро) бразильский клуб может претендовать как на бонусы, которые считаются легкодостижимыми.

В процессе переговоров «Флуминенсе» сумел выбить для себя также 10% от последующей перепродажи игрока и добился включения в сделку пункта о приоритетном праве выкупа Изаки, если тот решит вернуться в Бразилию.

Сам Изаки и его агенты владеют 15% экономических прав на трансфер, но «Флуминенсе» успешно настоял на том, чтобы этот показатель был сокращен до 6%, чтобы бразильский клуб получил больше выгоды. Также футболист и его агенты отказались от претензий на будущие выплаты, которые «трехцветные» рассчитывают получить от перепродажи Изаки «Шахтером».

Сам Изаки будет получать в «Шахтере» на 600% большую зарплату, чем у него было во «Флуминенсе». Футболист счел предложение о переезде в Украину выгодным еще и потому, что в бразильской команде ему не могли гарантировать игровую практику.

Источник информирует, что все условия по трансферу Изаки в «Шахтер» уже согласованы и для завершения сделки необходимо только подписать бумаги.

Напомним, слухи об интересе «Шахтера» к Изаки появились еще в феврале нынешнего года.

Изаки Северино Силва Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Флуминенсе
Алексей Сливченко Источник: Виктор Лесса
Ron Noiill
За гроші які рінах здирає з українців - можна було б ще більшу зарплату,хулі ми ж процвітаюча країна ,майже Емірати. Ну подумаєш якась війна . Без футбіка ми б давно програли вже її. 
анатолій чорнобук
Звідки така щедрість?
New Zealander
Це прекрасно 
AK.228
👏👏
Отаман
Щуряча гундяївська фк копанка зкуповує різний непотріб із Бразилії,і навіть не може зайняти друге місце в чемпіонаті України.
Іржава щуряча помийка ахметова і палкіна по вуха в лайні і кожного року соромить Україну у єврокубках.
