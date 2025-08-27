Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков принял решение о будущем. Он очень недоволен
Украина. Премьер лига
27 августа 2025, 00:20 |
1012
4

Судаков принял решение о будущем. Он очень недоволен

Георгий хочет сменить клуб

27 августа 2025, 00:20 |
1012
4
Судаков принял решение о будущем. Он очень недоволен
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации португальского издания Record, Судаков провел беседу с «Шахтером», сообщив клубу о желании уйти. Судаков недоволен тем, что «Шахтер» установил на него большой ценник, который отпугивает покупателей, у игрока заканчивается терпение.

Главным фаворитом на трансфер Судакова является «Бенфика».

В прошлом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее 22-летний Судаков давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.

По теме:
Участник еврокубков от АПЛ усилится вингером Вильярреала
«Жду продолжения своего пути». Комментарий Васкеса после трансфера в Байер
Последняя попытка. Ливерпуль намерен подписать форварда за 150 млн евро
Бенфика трансферы Шахтер Донецк трансферы УПЛ Георгий Судаков
Дмитрий Олейник Источник: Record.pt
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
Теннис | 26 августа 2025, 02:13 1
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира

Рената Сарасуа за 3 часа обыграла Мэдисон Киз в первом раунде мейджора в Нью-Йорке

Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Теннис | 26 августа 2025, 19:48 34
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open

В первом раунде Открытого чемпионата США Марта переиграла Кэти Бултер в двух сетах

ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
Футбол | 26.08.2025, 07:12
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Бокс | 26.08.2025, 08:36
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Экс-игрок сборной Украины: Президент сбежал, Маркевич ушел, все развалилось
Футбол | 27.08.2025, 00:56
Экс-игрок сборной Украины: Президент сбежал, Маркевич ушел, все развалилось
Экс-игрок сборной Украины: Президент сбежал, Маркевич ушел, все развалилось
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FootFoodBol
Я хочу играть в Европе, а сижу в Донецкой...
Ответить
+1
Trishovich
Уже лысеет Судаков. А в Европе ещё и набирать лишний вес начнёт 
Ответить
0
Trishovich
Его уровень это первмч лига Украины. Все остальное это работа СМИ и пиар по заказу 
Ответить
-1
Trishovich
Если б не вторжение фашистов из болот в 2022 то Судаков как и Мудрик до сих пор бы играли в оренде Мариуполь или Десны а Довбик так бы и сидел в запасе Дании но уже 2 ой лиги 
Ответить
-4
Популярные новости
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15 4
Бокс
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
25.08.2025, 01:38 10
Бокс
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 11
Футбол
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
25.08.2025, 04:03 5
Футбол
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
25.08.2025, 07:59 2
Бокс
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 82
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
26.08.2025, 12:35 65
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем