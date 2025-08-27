Судаков принял решение о будущем. Он очень недоволен
Георгий хочет сменить клуб
22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.
По информации португальского издания Record, Судаков провел беседу с «Шахтером», сообщив клубу о желании уйти. Судаков недоволен тем, что «Шахтер» установил на него большой ценник, который отпугивает покупателей, у игрока заканчивается терпение.
Главным фаворитом на трансфер Судакова является «Бенфика».
В прошлом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.
Ранее 22-летний Судаков давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.
