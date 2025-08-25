Во вторник, 26 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Германии между «Айнтрахтом Брауншвейг» и «Штутгартом». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Айнтрахт Брауншвейг

В прошлом сезоне Бундеслиги 2 коллектив набрал 35 очков и занял 16 место, отстав от безопасной зоны всего на 1 зачетный пункт. Эта позиция привела команду к участию в переходных играх за сохранение прописки, однако там «Брауншвейг» одолел «Саарбрюкен» с общим счетом 4:2. В прошлом сезоне Кубка Германии клуб вылетел на стадии 1/32 финала от «Айнтрахта Франкфурт».

Новый сезон чемпионата коллектив начал с побед над «Магдебургом» и «Гройтер Фюртом» и поражение против «Карлсруэ».

Штутгарт

Предыдущий сезон в чемпионате получился для команды не очень удачным – «Штутгарт» получил 50 очков и занял 9 место, отстав от зоны еврокубков на 2 зачетных пункта. Из Лиги чемпионов клуб вылетел еще на 1-м этапе, заняв 26 место общей группы. Однако победа в Кубке Германии немного улучшила сезон - в финале «швабы» одолели «Арминию» со счетом 4:2.

Недавнюю игру за Суперкубок против «Баварии» коллектив проиграл со счетом 2:1. С таким же результатом на табле «Штутгарт» проиграл первую игру в новом сезоне Бундеслиги против «Униона».

Личные встречи

В последний раз клубы играли между собой в 2017 году в рамках Бундеслиги. Матч тогда завершился вничью 1:1.

Интересные факты

В 17 выездных играх прошлого сезона Бундеслиги «Штутгарт» набрал 27 очков – 4-й лучший показатель среди всех команд.

«Браушвейг» пропустил 64 гола в прошлом сезоне чемпионата – 3-й худший показатель лиги.

«Штутгарт» отметился 64 голами в прошлом сезоне Бундеслиги – 5-й лучший результат.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.5.