В 1/32 финала Кубка Германии состоялся настоящий матч-триллер: Айнтрахт Брауншвейг принимал Штутгарт.

Основное время и дополнительные полчаса завершились со счетом 4:4, а победитель определился в серии пенальти.

На 8-й минуте Свен Колер открыл счет в пользу хозяев, но Эрмедин Демирович быстро восстановил равновесие. Во втором тайме он же вывел Штутгарт вперед, а Брауншвейг сумел ответить двумя голами Ди Микеле Санчеса.

Казалось, что случится сенсация, но Ник Вольтемаде на 89-й минуте сравнял счет и перевел игру в овертайм. В дополнительное время Санусси Ба забил в свои ворота, подарив гостям преимущество, но Кристиан Конте спас Брауншвейг (4:4).

Судьба поединка решилась в серии пенальти. Это было эпично! Понадобилось пробить по 10 ударов! Решающий удар нанес Лоренц Ассиньон для Штутгарта (пен. 8:7).

Штутгарт выиграл невероятный по напряжению матч и вышел в 1/16 финала Кубка Германии.

Кубок Германии. 1/32 финала

26 августа 2025 года, Брауншвейг

Айнтрахт Брауншвейг – Штутгарт – 4:4 д.в. (пен. 7:8)

Голы: Колер, 8, Ди Микеле Санчес, 77, 85, Конте, 104 – Демирович, 11, 60, Вольтемаде, 89, Ба, 92 (автогол)

Видео голов и обзор матча