Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Айнтрахт Брауншвейг – Штутгарт – 4:4 (пен. 7:8). Драма в Кубке. Видео голов
Кубок Германии
Айнтрахт Брауншвейг
26.08.2025 21:45 – FT 4 : 4
7 : 8 Серия пенальти Серия пенальти
Штутгарт
Германия
27 августа 2025, 03:10 | Обновлено 27 августа 2025, 03:20
35
0

Айнтрахт Брауншвейг – Штутгарт – 4:4 (пен. 7:8). Драма в Кубке. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 1/32 финала Кубка Германии

27 августа 2025, 03:10 | Обновлено 27 августа 2025, 03:20
35
0
Айнтрахт Брауншвейг – Штутгарт – 4:4 (пен. 7:8). Драма в Кубке. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В 1/32 финала Кубка Германии состоялся настоящий матч-триллер: Айнтрахт Брауншвейг принимал Штутгарт.

Основное время и дополнительные полчаса завершились со счетом 4:4, а победитель определился в серии пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 8-й минуте Свен Колер открыл счет в пользу хозяев, но Эрмедин Демирович быстро восстановил равновесие. Во втором тайме он же вывел Штутгарт вперед, а Брауншвейг сумел ответить двумя голами Ди Микеле Санчеса.

Казалось, что случится сенсация, но Ник Вольтемаде на 89-й минуте сравнял счет и перевел игру в овертайм. В дополнительное время Санусси Ба забил в свои ворота, подарив гостям преимущество, но Кристиан Конте спас Брауншвейг (4:4).

Судьба поединка решилась в серии пенальти. Это было эпично! Понадобилось пробить по 10 ударов! Решающий удар нанес Лоренц Ассиньон для Штутгарта (пен. 8:7).

Штутгарт выиграл невероятный по напряжению матч и вышел в 1/16 финала Кубка Германии.

Кубок Германии. 1/32 финала

26 августа 2025 года, Брауншвейг

Айнтрахт Брауншвейг – Штутгарт – 4:4 д.в. (пен. 7:8)

Голы: Колер, 8, Ди Микеле Санчес, 77, 85, Конте, 104 – Демирович, 11, 60, Вольтемаде, 89, Ба, 92 (автогол)

Видео голов и обзор матча

События матча

104’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Контех (Айнтрахт Брауншвейг).
92’
ГОЛ ! Автогол забил Санусси Ба (Айнтрахт Брауншвейг).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Штутгарт).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Фабио Ди Микеле Санчес (Айнтрахт Брауншвейг).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Фабио Ди Микеле Санчес (Айнтрахт Брауншвейг).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмедин Демирович (Штутгарт).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмедин Демирович (Штутгарт).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Sven Koehler (Айнтрахт Брауншвейг).
Штутгарт серия пенальти Кубок Германии по футболу Айнтрахт Брауншвейг видео голов и обзор Эрмедин Демирович Ник Вольтемаде
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
