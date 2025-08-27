Айнтрахт Брауншвейг – Штутгарт – 4:4 (пен. 7:8). Драма в Кубке. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 1/32 финала Кубка Германии
В 1/32 финала Кубка Германии состоялся настоящий матч-триллер: Айнтрахт Брауншвейг принимал Штутгарт.
Основное время и дополнительные полчаса завершились со счетом 4:4, а победитель определился в серии пенальти.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 8-й минуте Свен Колер открыл счет в пользу хозяев, но Эрмедин Демирович быстро восстановил равновесие. Во втором тайме он же вывел Штутгарт вперед, а Брауншвейг сумел ответить двумя голами Ди Микеле Санчеса.
Казалось, что случится сенсация, но Ник Вольтемаде на 89-й минуте сравнял счет и перевел игру в овертайм. В дополнительное время Санусси Ба забил в свои ворота, подарив гостям преимущество, но Кристиан Конте спас Брауншвейг (4:4).
Судьба поединка решилась в серии пенальти. Это было эпично! Понадобилось пробить по 10 ударов! Решающий удар нанес Лоренц Ассиньон для Штутгарта (пен. 8:7).
Штутгарт выиграл невероятный по напряжению матч и вышел в 1/16 финала Кубка Германии.
Кубок Германии. 1/32 финала
26 августа 2025 года, Брауншвейг
Айнтрахт Брауншвейг – Штутгарт – 4:4 д.в. (пен. 7:8)
Голы: Колер, 8, Ди Микеле Санчес, 77, 85, Конте, 104 – Демирович, 11, 60, Вольтемаде, 89, Ба, 92 (автогол)
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тибо – о матче с «Овьедо»
Возглавить киевский клуб может Джон ван ден Бром