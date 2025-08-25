ФОТО. Красная королева. Костюк показала форму, в которой сыграет на US Open

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) опубликовала пост в Instagram, где показала форму, в которой сыграет на Открытом чемпионате США 2025 по теннису.

Украинка выступит в красном наряде от ее спонсора Wilson. «Матч завтра. Поехали», – подписала публикацию Марта.

Костюк стартует на US Open 2025 матчем 1/64 финала против британки Кэти Бултер. Встреча состоится во вторник, 26 августа. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.

Марта в седьмой раз примет участие на мейджоре в Нью-Йорке. Ее лучшим результатом является стадия 1/16 финала в 2020 году.

