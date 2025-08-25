Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Красная королева. Костюк показала форму, в которой сыграет на US Open
US Open
25 августа 2025, 16:27 |
875
2

ФОТО. Красная королева. Костюк показала форму, в которой сыграет на US Open

26 августа Марта начнется выступления в Нью-Йорке матчем против Кэти Бултер

25 августа 2025, 16:27 |
875
2
ФОТО. Красная королева. Костюк показала форму, в которой сыграет на US Open
Instagram. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) опубликовала пост в Instagram, где показала форму, в которой сыграет на Открытом чемпионате США 2025 по теннису.

Украинка выступит в красном наряде от ее спонсора Wilson. «Матч завтра. Поехали», – подписала публикацию Марта.

Костюк стартует на US Open 2025 матчем 1/64 финала против британки Кэти Бултер. Встреча состоится во вторник, 26 августа. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.

Марта в седьмой раз примет участие на мейджоре в Нью-Йорке. Ее лучшим результатом является стадия 1/16 финала в 2020 году.

ФОТО. Красная королева. Костюк показала форму, в которой сыграет на US Open

По теме:
Рейлли Опелка – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фотографа, вышедшего на корт во время матча US Open, лишили аккредитации
US Open: что нужно Алькарасу, чтобы обойти Синнера и возглавить рейтинг?
Марта Костюк фото игровая форма US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Футбол | 25 августа 2025, 04:03 6
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть

Андрей получил предложение от «МЮ»

Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Футбол | 25 августа 2025, 09:27 42
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании

Форвард киевского клуба заинтересован в предложении «Жироны»

Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться
Футбол | 25.08.2025, 11:17
Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться
Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Бокс | 25.08.2025, 02:15
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
Теннис | 25.08.2025, 16:56
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних
форма на один матч
Ответить
0
naverland
Топ, куплю своей жене.
Ответить
0
Популярные новости
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
24.08.2025, 11:00 83
Другие виды
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 14
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
23.08.2025, 17:43 4
Волейбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 2
Бокс
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
24.08.2025, 09:20 22
Футбол
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
23.08.2025, 20:05 6
Футбол
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем