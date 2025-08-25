Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роман ЖМУРКО: «После стартового свистка все отходит на второй план»
Кубок Украины
25 августа 2025, 16:04 |
61
0

Голкипер «Левого Берега» прокомментировал победу в матче с «Кудровкой»

ФК Левый Берег. Роман Жмурко

«Левый Берег» в матче 1/32 финала Кубка Украины встретился с ФК «Кудровка». После нулевой ничьей в основное время, победитель определился в серии пенальти. Голкипер «Левого Берега» Роман Жмурко не пропустил ни одного удара, и его команда одержала победу в серии 3:0.

– Роман, ты сегодня стал настоящим героем матча – серия пенальти с твоим участием получилась идеальной. Что чувствуешь сейчас?

– Прежде всего, я благодарен Господу Богу. И, конечно, нашим Вооруженным Силам Украины – за то, что у нас есть возможность играть в футбол. А на душе – только радость. Победа – это всегда радость. Слава Богу.

– В серии пенальти соперники не реализовали ни одного удара. Два ты отбил, еще один пошел выше ворот. Как тебе это удалось?

– Честно? Сам еще не до конца осознал. Просто отбил. И сейчас получаю от этого настоящее удовольствие. Это приятное чувство.

– Во время игры ты выглядел спокойным, даже улыбался. Откуда такая уверенность?

– Это был мой дебютный матч в составе первой команды. Играть на таком стадионе, в такой атмосфере – это уже огромное событие. Команда хорошо сыгралась, и я просто был счастлив выйти на поле. Такие эмоции невозможно сдержать.

– Когда узнал, что выйдешь в старте?

– Непосредственно на установке перед матчем. Конечно, я всегда готовлюсь к игре, стараюсь быть сконцентрированным. Соперник из УПЛ – дополнительная мотивация не нужна. Это всегда вызов.

– Было ли волнение перед игрой?

– Всегда есть. И это нормально. Это значит, что матч важен. Но уже после стартового свистка все отходит на второй план, остается только работа.

– Раньше в карьере уже были серии пенальти?

– В товарищеских матчах – да, были. В официальных не припомню. Возможно, это была первая подобная серия. Но я всегда стараюсь быть готовым.

– Было заметно, как тебя поддерживал твой партнер Максим Механив.

– Большое спасибо Максу – и до серии, и во время нее он постоянно меня поддерживал. У нас отличная атмосфера в команде, особенно в работе с вратарями. Мы все работаем друг для друга.

– После матча трибуны скандировали твое имя. Такое случалось?

– Это невероятное чувство. Честно – это то, ради чего мы играем в футбол. Чтобы быть на поле, играть с сильными соперниками, слышать поддержку трибун. Это то, к чему стремится каждый игрок.

– Можно сказать, что это был самый лучший матч в твоей карьере?

– Наверное, да. Но, надеюсь, он станет только началом моей истории в «Левом Береге». Спасибо за доверие.

Кубок Украины по футболу Роман Жмурко Левый Берег Киев Кудровка
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
