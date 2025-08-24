Валерий САМАР: «Пенальти били те, кто был уверен в себе»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
24 августа 2025, 19:01 | Обновлено 24 августа 2025, 19:20
Игрок «Левого Берега» прокомментировал результат матча 1/32 финала Кубка Украины с «Кудровкой»

ФК Левый Берег. Валерий Самар

В субботу, 23 августа, «Левый Берег» в матче 1/32 финала Кубка Украины встретился с ФК «Кудровка». После нулевой ничьей в основное время, «Левый Берег» победил в серии пенальти со счетом 3:0. Итог матча футболист киевского клуба Валерий Самар.

«Мотивировало ли то, что год назад «Кудровка» выбила нас из Кубка? Ну прям чтобы так мы не думали, но нам напоминали о том матче и мы хотели отдать долг, который был в прошлом году. Мне кажется, закономерный счет ничейный. Много борьбы, много страсти. Непревзойденная поддержка сегодня была, за что я очень благодарен нашим болельщикам.

Готовились ли к пенальти? Да, тренировались. После тренировок ребята оставались. А кто бил сегодня? Били те, кто был уверен в себе, те, кто сказал, что они могут. Каким бы я бил? Я бы бил после пятого, потому что у меня уже судороги сводили ноги и я не очень чувствовал себя.

Следующий соперник в Кубке? Нам без разницы с кем играть. Кто попадется, с тем мы будем играть», – сказал Валерий Самар.

Кубок Украины по футболу Левый Берег Киев Кудровка Валерий Самар
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
