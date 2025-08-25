Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игроки Оболони перед кубковым матчем поддержали травмированного партнера
Кубок Украины
25 августа 2025, 15:21 |
Игроки Оболони перед кубковым матчем поддержали травмированного партнера

Денис Марченко пропустит два месяца

Игроки Оболони перед кубковым матчем поддержали травмированного партнера
ФК Оболонь

В воскресенье, 24 августа, «Оболонь» провела матч 1/32 финала Кубка Украины против «Металлиста 1925». Поединок завершился победой харьковского клуба со счетом 2:0.

Перед стартом матча игроки «Оболони» вышли с футболкой голкипера Дениса Марченко. Так футболисты поддержали травмированного партнера.

Денис Марченко получил тяжелую травму. Голкипер сломал руку и пропустит не менее двух месяцев.

«Денис, скорейшего восстановления! Вся семья Оболони с тобой», – написала пресс-служба киевского клуба.

В этом сезоне на счету Марченко 3 игры в УПЛ, из которых 2 стали сухими. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость голкипера в 300 тысяч евро.

Оболонь Киев Кубок Украины по футболу Металлист 1925 Денис Марченко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Источник
