Игроки Оболони перед кубковым матчем поддержали травмированного партнера

В воскресенье, 24 августа, «Оболонь» провела матч 1/32 финала Кубка Украины против «Металлиста 1925». Поединок завершился победой харьковского клуба со счетом 2:0.

Перед стартом матча игроки «Оболони» вышли с футболкой голкипера Дениса Марченко. Так футболисты поддержали травмированного партнера.

Денис Марченко получил тяжелую травму. Голкипер сломал руку и пропустит не менее двух месяцев.

«Денис, скорейшего восстановления! Вся семья Оболони с тобой», – написала пресс-служба киевского клуба.

В этом сезоне на счету Марченко 3 игры в УПЛ, из которых 2 стали сухими. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость голкипера в 300 тысяч евро.