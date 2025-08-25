Бавария может подписать двух звезд, которые больше не нужны МЮ

22-летний центрфорвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд и его 25-летний одноклубник Джейдон Санчо могут покинуть Англию еще до закрытия трансферного окна.

Интерес к подписанию футболистов, на которых не слишком-то и рассчитывает нынешний тренерский штаб «красных дьяволов», проявляет «Бавария».

Отмечается, что как минимум Санчо был бы рад получить еще одну возможность поиграть в Бундеслиге – чемпионате, где он ярко проявил себя в дортмундской «Боруссии».

Ранее сообщалось, что боссы МЮ заявили Хойлунду, что будут не против, если форвард покинет клуб этим летом.