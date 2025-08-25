Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария может подписать двух звезд, которые больше не нужны МЮ
Германия
25 августа 2025, 13:22 |
484
0

Бавария может подписать двух звезд, которые больше не нужны МЮ

Расмус Хойлунд и Джейдон Санчо интересны мюнхенскому гранду

25 августа 2025, 13:22 |
484
0
Бавария может подписать двух звезд, которые больше не нужны МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний центрфорвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд и его 25-летний одноклубник Джейдон Санчо могут покинуть Англию еще до закрытия трансферного окна.

Интерес к подписанию футболистов, на которых не слишком-то и рассчитывает нынешний тренерский штаб «красных дьяволов», проявляет «Бавария».

Отмечается, что как минимум Санчо был бы рад получить еще одну возможность поиграть в Бундеслиге – чемпионате, где он ярко проявил себя в дортмундской «Боруссии».

Ранее сообщалось, что боссы МЮ заявили Хойлунду, что будут не против, если форвард покинет клуб этим летом.

По теме:
Кудровка намерена приобрести бывшего и нынешнего футболистов Шахтера
Рома выбрала для Довбика новый клуб. Артем уже одной ногой там
ОФИЦИАЛЬНО. Сивасспор подписал скандального экс-лидера Вереса
Бавария Манчестер Юнайтед Расмус Хойлунд трансферы Джейдон Санчо трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Алексей Сливченко Источник: The Guardian
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Футбол | 25 августа 2025, 04:03 3
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть

Андрей получил предложение от «МЮ»

Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Футбол | 25 августа 2025, 13:24 0
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена

В сентябре «сине-желтая» команда сыграет против Франции и Азербайджана

ФОТО. Разобрали ошибки в ЛЕ. Динамо продолжает подготовку к матчу с Маккаби
Футбол | 25.08.2025, 10:01
ФОТО. Разобрали ошибки в ЛЕ. Динамо продолжает подготовку к матчу с Маккаби
ФОТО. Разобрали ошибки в ЛЕ. Динамо продолжает подготовку к матчу с Маккаби
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Футбол | 25.08.2025, 09:05
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Бокс | 25.08.2025, 07:59
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 3
Футбол
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
24.08.2025, 11:00 83
Другие виды
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
23.08.2025, 20:05 6
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
24.08.2025, 01:19 3
Футбол
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 14
Футбол
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
25.08.2025, 00:07 1
Теннис
Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»
Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»
23.08.2025, 12:23 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем