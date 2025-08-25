Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться
Украина. Премьер лига
25 августа 2025, 11:17 |
1119
10

Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться

Все дело в сумме, которую запрашивают за своего футболиста «горняки»

25 августа 2025, 11:17 |
1119
10
Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться
shakhtar.com. Георгий Судаков

Руководство «Шахтера» этим летом открыто к продаже 22-летнего центрального полузащитника Георгия Судакова, имеющего в активе также 29 матчей и 3 забитых мяча за сборную Украины.

Интерес к подписанию Судакова ныне проявляет «Бенфика», однако лиссабонцы не делали официальных предложений «горнякам», так как были оповещены о желании украинского клуба получить за Георгия минимум 30 миллионов евро.

Такая запросная стоимость делает практически невозможным трансфер Судакова в «Бенфику», но португальский клуб готов пойти на сделку, если «Шахтер» согласится отпустить своего хавбека по схеме, ранее апробированной на Анатолии Трубине, когда «орлы» заплатили за вратаря только 10 миллионов евро, но гарантировали «горнякам» 40% от прибыли с будущей перепродажи футболиста.

Ранее СМИ писали, что «Бенфика» все еще остается в гонке за Судаковым, но тогда отмечалось, что «Шахтер» требует за своего лидера 40 миллионов евро.

По теме:
Заря ведет переговоры с полузащитником ЛНЗ
Игрок, который отказался возвращаться в Шахтер, забил впервые за 1,5 года
Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
Георгий Судаков Бенфика Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: A Bola
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Атлетик – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 25 августа 2025, 12:31 0
Атлетик – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетик – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 25 августа в 20:30 по Киеву

Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Футбол | 25 августа 2025, 09:27 26
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании

Форвард киевского клуба заинтересован в предложении «Жироны»

Звезда Динамо заинтересовал клуб Ла Лиги. Там уже феерил украинец
Футбол | 25.08.2025, 07:15
Звезда Динамо заинтересовал клуб Ла Лиги. Там уже феерил украинец
Звезда Динамо заинтересовал клуб Ла Лиги. Там уже феерил украинец
Австрийская биатлонистка: «Пусть каждый думает, что хочет. Мне все равно»
Биатлон | 24.08.2025, 15:08
Австрийская биатлонистка: «Пусть каждый думает, что хочет. Мне все равно»
Австрийская биатлонистка: «Пусть каждый думает, что хочет. Мне все равно»
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Бокс | 25.08.2025, 02:15
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
samird
Реальна вартість Судакова зараз 10-15 мільйонів. Не більше. І надалі вона буде тільки зменшуватись. Взагалі, у Георгія є чудові шанси повторити кейс Коваленка та в решті решт перейти в ТОП-5. Роки через 3-4 в Емполі за 1 мільйон.. 
Ответить
+5
Перець
Тут черга стояла ,а тепер він нікому не потрібен Шахтар час згаяли було б  продавати його ще 1 рік назад на піку фізичної форми
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
DK2025
Самое печальное - что Ребров это недоразумение будет и дальше таскать а сборную, невзирая на то, что оно играет все хуже и хуже. Как и матвиенко.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Унгурян
ціна впала, вже не 70 млн? 
ну і, враховуючи, що до закритя вікна лічені дні, то буде Судаков ще рік грати в ШД
Ответить
+3
Vovan78
Там ДК вимагає, тут Шахтар вимагає. З тим рівнем футболу, який зараз демонструє Судаков, гірники можуть тільки просити за нього певну суму і відпускати при першій же підходящій пропозиції, бо ще рік, два таких вимагань і від  пристойного молодого футболіста Судакова залишиться тільки прізвище на футболці і вже старіючий футболіст який буде потрібен або в Туреччину, або в кращому випадку в Бельгію.
Ответить
+1
ZloyDeda
Ну хіба ще Шахтар сам доплатить Після випадку з Мудриком, тепер кожен клуб з великим сумнівом дивиться на гравців яких купує у Шахтаря
Ответить
+1
SHN
Его надо было продавать зимой,а Ваната вначале лета. А сейчас после старта сезона их стоимость упала раза в 2
Ответить
+1
Brian
Та хай хоч кудись переходить за любі кошти, бо потім сяде на банку і буде Кобін-2.
Ответить
0
Популярные новости
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
25.08.2025, 00:07 1
Теннис
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 1
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 2
Бокс
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
23.08.2025, 21:02 21
Футбол
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
23.08.2025, 11:18 1
Футбол
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем