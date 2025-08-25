Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться
Все дело в сумме, которую запрашивают за своего футболиста «горняки»
Руководство «Шахтера» этим летом открыто к продаже 22-летнего центрального полузащитника Георгия Судакова, имеющего в активе также 29 матчей и 3 забитых мяча за сборную Украины.
Интерес к подписанию Судакова ныне проявляет «Бенфика», однако лиссабонцы не делали официальных предложений «горнякам», так как были оповещены о желании украинского клуба получить за Георгия минимум 30 миллионов евро.
Такая запросная стоимость делает практически невозможным трансфер Судакова в «Бенфику», но португальский клуб готов пойти на сделку, если «Шахтер» согласится отпустить своего хавбека по схеме, ранее апробированной на Анатолии Трубине, когда «орлы» заплатили за вратаря только 10 миллионов евро, но гарантировали «горнякам» 40% от прибыли с будущей перепродажи футболиста.
Ранее СМИ писали, что «Бенфика» все еще остается в гонке за Судаковым, но тогда отмечалось, что «Шахтер» требует за своего лидера 40 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 25 августа в 20:30 по Киеву
Форвард киевского клуба заинтересован в предложении «Жироны»
ну і, враховуючи, що до закритя вікна лічені дні, то буде Судаков ще рік грати в ШД