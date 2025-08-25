Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хаби АЛОНСО: «Он – наше настоящее и будущее»
Испания
Хаби АЛОНСО: «Он – наше настоящее и будущее»

Испанский коуч высказался о Франко Мастантуоно

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский коуч мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал игру аргентинского хавбека Франко Мастантуоно после матча 2-го утра Ла Лиги, в котором его подопечные со счетом 3:0 одолели «Овьедо»:

«Франко Мастануоно – наше настоящее и будущее. Мне нравится его энергия, он фантастический».

В матче с «Овьедо» Франко Мастантуоно провел 63 минуты, результативными действиями отличиться не успел.

Ранее сообщалось о том, что Лунин принял решение по трансферу в «Фенербахче».

