Хаби АЛОНСО: «Он – наше настоящее и будущее»

Испанский коуч мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал игру аргентинского хавбека Франко Мастантуоно после матча 2-го утра Ла Лиги, в котором его подопечные со счетом 3:0 одолели «Овьедо»:

«Франко Мастануоно – наше настоящее и будущее. Мне нравится его энергия, он фантастический».

В матче с «Овьедо» Франко Мастантуоно провел 63 минуты, результативными действиями отличиться не успел.

