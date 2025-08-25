Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
25 августа 2025, 04:03
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть

Андрей получил предложение от «МЮ»

Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложение покинуть Мадрид до конца трансферного окна.

По информации Sport.fr, украинец этим летом вел переговоры с титулованным клубом АПЛ «Манчестер Юнайтед». Андрей получил предложение перейти на Олд Траффорд, но решил отказаться и остался в «Реале».

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.

Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Манчестер Юнайтед
Дмитрий Олейник Источник: Sport.fr
