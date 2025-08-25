Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Андрей получил предложение от «МЮ»
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложение покинуть Мадрид до конца трансферного окна.
По информации Sport.fr, украинец этим летом вел переговоры с титулованным клубом АПЛ «Манчестер Юнайтед». Андрей получил предложение перейти на Олд Траффорд, но решил отказаться и остался в «Реале».
Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.
