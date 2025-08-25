Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
25 августа 2025, 12:34 |
34
0

Реал Фарма и Нива Тернополь проводят матч Кубка Украины. Стартовые составы

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Иван» и начнется в 13:00

Реал Фарма и Нива Тернополь проводят матч Кубка Украины. Стартовые составы
ФК Нива Тернополь

В понедельник, 25 августа, пройдут матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу. «Реал Фарма» на своем поле сыграет с тернопольской «Нивой».

«Реал Фарма» сезон во Второй лиге начала с ничьей 1:1 в матче с ФК «Ужгород». Однако затем последовали поражения от «Буковины-2» (0:2) и «Скалы 1911» (0:6). В турнирной таблице группы А Второй лиги «Реал Фарма» идет на последнем месте.

«Нива» Тернополь выступает в Первой лиге. В стартовых турах подопечные Юрия Вирта потерпели поражение от «Черноморца», обыграли запорожский «Металлург» и сыграли вничью с «Ингульцом», забив спасительный мяч на последних минутах поединка.

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Иван». Начало матча в 13:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале УПЛ ТБ.

По теме:
Бар ЛИН: «Контролировали темп и сделали свое дело»
Сергей АТЛАСЮК: «Ключевым стал второй пропущенный мяч»
Диназ – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Украины
Кубок Украины по футболу стартовые составы Реал Фарма Одесса Нива Тернополь
