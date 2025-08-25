Реал Фарма и Нива Тернополь проводят матч Кубка Украины. Стартовые составы

В понедельник, 25 августа, пройдут матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу. «Реал Фарма» на своем поле сыграет с тернопольской «Нивой».

«Реал Фарма» сезон во Второй лиге начала с ничьей 1:1 в матче с ФК «Ужгород». Однако затем последовали поражения от «Буковины-2» (0:2) и «Скалы 1911» (0:6). В турнирной таблице группы А Второй лиги «Реал Фарма» идет на последнем месте.

«Нива» Тернополь выступает в Первой лиге. В стартовых турах подопечные Юрия Вирта потерпели поражение от «Черноморца», обыграли запорожский «Металлург» и сыграли вничью с «Ингульцом», забив спасительный мяч на последних минутах поединка.

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Иван». Начало матча в 13:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале УПЛ ТБ.