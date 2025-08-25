Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ принял важное решение о будущем Забарного и Сафонова в Париже
Франция
25 августа 2025, 10:17
ПСЖ принял важное решение о будущем Забарного и Сафонова в Париже

Парижский клуб будет следить, чтобы украинец и россиянин меньше пересекались на поле

ПСЖ принял важное решение о будущем Забарного и Сафонова в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Голкипер французского ПСЖ Матвей Сафонов окончательно отказался покидать команду и готов бороться за место в стартовом составе. Футболист уверен, что сможет претендовать на игровое время после ухода первого номера Джанлуиджи Доннаруммы, который продолжить карьеру в чемпионате Англии.

По этой причине, руководство и тренерский штаб парижского клуба обсудили стратегию поведения в команде, чтобы избежать конфликтов из-за перехода в чемпионат Франции защитника сборной Украины Ильи Забарного.

По информации Le Parisien и ParisSG Infos, украинский футболист согласился играть в одной команде с россиянином и больше не будет настаивать на его уходе.

Однако, ПСЖ будет делать все возможное, чтобы избежать провокаций и конфликтов. В первую очередь, в клубе решили внимательно следить за командными фото и видео, чтобы Забарный и Сафонов как можно меньше пересекались на поле и за его пределами.

«Парижский клуб будет внимательно следить за этим вопросом, осознавая возможные последствия, которые могут возникнуть в результате фотографии или видео, на котором Забарный и Сафонов находятся рядом во время тренировки или матча», – сообщил источник.

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Илья Забарный Матвей Сафонов
Николай Титюк
