ПСЖ принял важное решение о будущем Забарного и Сафонова в Париже
Парижский клуб будет следить, чтобы украинец и россиянин меньше пересекались на поле
Голкипер французского ПСЖ Матвей Сафонов окончательно отказался покидать команду и готов бороться за место в стартовом составе. Футболист уверен, что сможет претендовать на игровое время после ухода первого номера Джанлуиджи Доннаруммы, который продолжить карьеру в чемпионате Англии.
По этой причине, руководство и тренерский штаб парижского клуба обсудили стратегию поведения в команде, чтобы избежать конфликтов из-за перехода в чемпионат Франции защитника сборной Украины Ильи Забарного.
По информации Le Parisien и ParisSG Infos, украинский футболист согласился играть в одной команде с россиянином и больше не будет настаивать на его уходе.
Однако, ПСЖ будет делать все возможное, чтобы избежать провокаций и конфликтов. В первую очередь, в клубе решили внимательно следить за командными фото и видео, чтобы Забарный и Сафонов как можно меньше пересекались на поле и за его пределами.
«Парижский клуб будет внимательно следить за этим вопросом, осознавая возможные последствия, которые могут возникнуть в результате фотографии или видео, на котором Забарный и Сафонов находятся рядом во время тренировки или матча», – сообщил источник.
ℹ️🔴🔵 Safonov est déterminé à vivre une deuxième saison pleine sous le maillot du PSG et n’envisage pas de quitter un vestiaire parisien perçu comme une grande famille.— ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) August 24, 2025
🎙 « Il est important de protéger et de respecter les joueurs et leurs familles », souffle un proche du… pic.twitter.com/1VJlqoDVcK
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Самба Диалло может покинуть Киев еще до закрытия окна
Форвард киевского клуба заинтересован в предложении «Жироны»