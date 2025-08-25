Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетик – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
25.08.2025 20:30 - : -
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
Атлетик – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 25 августа в 20:30 по Киеву

Атлетик – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

25 августа на Сан-Мамес пройдет матч 2-го тура Примеры, в котором Атлетик встретится с Райо Вальекано.

Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Атлетик

Команда всегда была скована традиционной кадровой политикой, отказываясь от подписания легионеров. Не удивительно, что амбиции не всегда подтверждаются на деле. И тем ценнее то, как прибавили футболисты после возвращения на тренерский пост Вальверде. Именно с Эрнесто в прошлом году взяли кубок. А в прошлом сезоне параллельно и в Лиге Европы дошли до полуфинала, а в Примере - закончив четвертыми, пусть и наравне с Вильерреалом по очкам.

В этом сезоне, сохранив все же Нико Уильямса (и даже продлив контракт надолго) и даже приобретя Аресо из Осасуны, получилось начать с победы. Пусть и непростой: Севилья в Бильбао отыгралась с 0:2, но все же уступила из-за гола Наварро на 81-й минуте.

Райо Вальекано

Клуб в целом находится, конечно же, в густой тени статусных соседей. Но иногда у него получается выстреливать. Так получилось и в прошлом сезоне. Набрали не так и много очков, 52, но и этого хватило, чтобы закончить на восьмой позиции - причем Осасуна набрала столько же, но проиграла по дополнительным показателям.

Это отправило команду из Мадрида в Лигу конференций. Там начинали с номинально выездного поединка против Немана. И подтвердили свое общее преимущество, забив единственный гол, на 77-й минуте. А до этого вышло добиться уверенной, 3:1, победы на поле первого соперника по Примере - Жирону, еще и на выезде. Но насколько долго получится выдерживать такой темп и интенсивность?

Статистика личных встреч

Столичный клуб выиграл только один очный поединок из тринадцати последних. Более того, баски победили в шести из семи крайних матчей, в том числе вот уже четырежды кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом этой пары подопечных Эрнесто Вальверде. Но у гостей сейчас вполне неплохая форма, так что в данном поединке стоит выбрать нейтральную ставку в виде тотал больше 2,0 забитых голов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.65.

Прогноз Sport.ua
Атлетик Бильбао
25 августа 2025 -
20:30
Райо Вальекано
Тотал больше 2.0 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Атлетик Бильбао Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
