Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мощный старт сезона в Ла Лиге. Атлетик обыграл Райо Вальекано
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
25.08.2025 20:30 – FT 1 : 0
Райо Вальекано
Испания
Мощный старт сезона в Ла Лиге. Атлетик обыграл Райо Вальекано

Единственный гол в матче забил Оиан Сансет

Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетик – Райо Вальекано

В понедельник, 25 августа, прошел матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играли «Атлетик» и «Райо» Вальекано.

Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес». Минимальную победу во встрече одержали хозяева – 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче забил Оиан Сансет, который отличился на 66-й минуте.

«Атлетик» выиграл два матча на старте сезона в Примере. У «Райо» Вальекано одна победа и одно поражение.

Ла Лига. 2-й тур, 25 августа.

Атлетик – Райо Вальекано – 1:0
Голы: Сансет, 66.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
