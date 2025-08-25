Мощный старт сезона в Ла Лиге. Атлетик обыграл Райо Вальекано
Единственный гол в матче забил Оиан Сансет
В понедельник, 25 августа, прошел матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играли «Атлетик» и «Райо» Вальекано.
Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес». Минимальную победу во встрече одержали хозяева – 1:0.
Единственный гол в матче забил Оиан Сансет, который отличился на 66-й минуте.
«Атлетик» выиграл два матча на старте сезона в Примере. У «Райо» Вальекано одна победа и одно поражение.
Ла Лига. 2-й тур, 25 августа.
Атлетик – Райо Вальекано – 1:0
Голы: Сансет, 66.
