ФОТО. В семье руководителей Руха – долгожданное пополнение
Третий ребенок в семье Григория Козловского и Юлии Думанской
У президентки «Руха» Юлии Думанской и основателя клуба Григория Козловского – пополнение в семье.
У пары родился сын, которого назвали Тадей.
Для Юлии и Григория это уже третий общий ребенок – ранее пара воспитывала сына и дочь.
Клуб поздравил счастливых родителей:
«Поздравляем президентку «Руха» Юлию Думанскую и основателя клуба Григория Козловского с рождением сына – Тадея!
Желаем малышу здоровья и всех благ, а родителям – терпения и мудрости, чтобы сынок стал для вас опорой, надеждой и приносил только положительные эмоции, а в семье всегда царили гармония и согласие!».
