Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. В семье руководителей Руха – долгожданное пополнение

Третий ребенок в семье Григория Козловского и Юлии Думанской

ФОТО. В семье руководителей Руха – долгожданное пополнение
Telegram. Юлия Думанская и Григорий Козловский

У президентки «Руха» Юлии Думанской и основателя клуба Григория Козловского – пополнение в семье.

У пары родился сын, которого назвали Тадей.

Для Юлии и Григория это уже третий общий ребенок – ранее пара воспитывала сына и дочь.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Клуб поздравил счастливых родителей:

«Поздравляем президентку «Руха» Юлию Думанскую и основателя клуба Григория Козловского с рождением сына – Тадея!

Желаем малышу здоровья и всех благ, а родителям – терпения и мудрости, чтобы сынок стал для вас опорой, надеждой и приносил только положительные эмоции, а в семье всегда царили гармония и согласие!».

Григорий Козловский Рух Львов lifestyle чемпионат Украины по футболу рождение ребенка Украинская Премьер-лига
Максим Лапченко
Комментарии
