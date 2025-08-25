ФОТО. В семье руководителей Руха – долгожданное пополнение

У президентки «Руха» Юлии Думанской и основателя клуба Григория Козловского – пополнение в семье.

У пары родился сын, которого назвали Тадей.

Для Юлии и Григория это уже третий общий ребенок – ранее пара воспитывала сына и дочь.

Клуб поздравил счастливых родителей:

«Поздравляем президентку «Руха» Юлию Думанскую и основателя клуба Григория Козловского с рождением сына – Тадея!

Желаем малышу здоровья и всех благ, а родителям – терпения и мудрости, чтобы сынок стал для вас опорой, надеждой и приносил только положительные эмоции, а в семье всегда царили гармония и согласие!».