25 августа 2025, 03:08
Жена звезды Ман Сити покорила сеть горячими кадрами с отдыха. Без лифчика

Жена Илкая Гюндогана впечатлила откровенным образом на яхте в Италии

Instagram. Сара Гюндоган

Сара Гюндоган поделилась новыми фото с отдыха в Италии.

Жена Илкая Гюндогана позировала в откровенном платье без бюстгальтера.

Образ телеведущей и модели вызвал волну комплиментов в сети.

В 2022 году Сара вышла замуж за полузащитника «Манчестер Сити».

Сейчас пара воспитывает двоих детей — Каиса и Эллу.

Илкай Гюндоган Манчестер Сити
Максим Лапченко
