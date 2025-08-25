Жена звезды Ман Сити покорила сеть горячими кадрами с отдыха. Без лифчика

Сара Гюндоган поделилась новыми фото с отдыха в Италии.

Жена Илкая Гюндогана позировала в откровенном платье без бюстгальтера.

Образ телеведущей и модели вызвал волну комплиментов в сети.

В 2022 году Сара вышла замуж за полузащитника «Манчестер Сити».

Сейчас пара воспитывает двоих детей — Каиса и Эллу.