Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
25 августа 2025, 02:23
Иван ФЕДЫК: «Мы с уважением отнеслись к Кормилу»

У львовского «Руха» были проблемы в кубковом матче

ФК Рух

​Главный тренер «Руха» Иван Федик прокомментировал победу команды над «Кормилом» (2:1) в матче 1/32 финала Кубка Украины.

«Это была тяжелая кубочная игра, как мы и ожидали. На этой стадии каждая команда не зависимо от того, где выступает – в УПЛ, Первой или Второй лигах, или в любительском первенстве – все дают бой и настраиваются на эти матчи как будто это последние поединки в их жизни. Мы акцентировали, что к этому матчу нужно готовиться, как и к поединку уровня УПЛ.

Игра складывалась для нас непросто и мы произвели замены, чтобы изменить положение дел на поле. Важно, что нам это удалось, и команда победила. Конечно хорошо, что вышедшие на замену игроки создали решающий гол и смогли преодолеть насыщенную защиту соперника. Теперь нужно подробно проанализировать этот матч.

Влад Рейляну набирает кондиции и мы дали ему возможность проявить себя, чтобы он усилил игру команды. Мы с уважением отнеслись к Кормилу и во втором тайме сыграли те футболисты, которые, возможно, заслуживали выйти на поле с первых минут. В том числе Дмитрий Себро, ранее тренировавшийся с нами в Руси-2, а теперь работающий с первой командой. Он забивал голы на уровне Второй лиги и в чемпионате юниоров, мы возлагаем на него большие надежды.

На матче в Яворове было больше людей, чем на некоторых играх в УПЛ. Для этого города кубковая игра – большой праздник, и мы ощущали эту атмосферу».

Рух Львов Кормил Яворов Кубок Украины по футболу Иван Федык пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Рух Львов
