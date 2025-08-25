Игорь Тудор вошел в историю туринского Ювентуса
Джонатан Дэвид забил свой первый гол в команде хорватского специалиста
В матче первого тура итальянской Серии А «Ювентус» дома победил «Парму» со счетом 2:0.
Этот матч запомнился интересными статистическими фактами.
Хорватский специалист Игорь Тудор стал первым иностранным тренером «Ювентуса» с 1973 года, который начал сезон во главе клуба.
Канадский нападающий «Старой синьоры» Джонатан Дэвид забил свой первый гол за клуб. Его забитый мяч стал победным в встрече.
Интересным фактом является то, что Дэвид забивает в дебютной игре чемпионата в четвертом сезоне подряд (три предыдущих – с «Лиллемом»). Также он стал лишь вторым канадским футболистом, забившим гол в Серии А. Первым был Тейджон Бьюкенен за «Интер» в матче 2024 года против «Фрозиноне».
Кенан Йилдиз имеет уже в своем активе 11 результативных действий (6 голов и 5 ассистов) во всех турнирах, начиная с марта 2025 года, что является лучшим показателем среди всех игроков Серии А за этот период.
Igor Tudor makes history 🇭🇷 The Croatian boss is the first foreign coach to start a Serie A season for Juventus since 1973.— DAZN Football (@DAZNFootball) August 24, 2025
GAME ON | Watch Lega Serie A live on https://t.co/i0K4eUu4lJ in select territories pic.twitter.com/AxpsmgaU46
4 - Jonathan #David ha segnato quattro gol nei suoi ultimi quattro match all'esordio stagionale tra #SerieA e Ligue 1. Inoltre, David è solo il secondo canadese a segnare in #SerieA, dopo Tajon Buchanan con l'Inter contro il Frosinone il 10 maggio 2024. Avvio.#JuventusParma pic.twitter.com/bCj1mO3asC— OptaPaolo (@OptaPaolo) August 24, 2025
11 - Since March 2025, Kenan #Yildiz is the #SerieA player to have been involved in the most goals in all competitions: 11 (6 goals and 5 assists for #Juventus) in 14 matches. Precious.#JuventusParma— OptaPaolo (@OptaPaolo) August 24, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец похвалил Шугара Рэя Робинсона
Португальский клуб сделал украинца своим приоритетом