  4. Игорь Тудор вошел в историю туринского Ювентуса
Италия
25 августа 2025, 00:08
Игорь Тудор вошел в историю туринского Ювентуса

Джонатан Дэвид забил свой первый гол в команде хорватского специалиста

Игорь Тудор вошел в историю туринского Ювентуса
Игор Тудор

В матче первого тура итальянской Серии А «Ювентус» дома победил «Парму» со счетом 2:0.

Этот матч запомнился интересными статистическими фактами.

Хорватский специалист Игорь Тудор стал первым иностранным тренером «Ювентуса» с 1973 года, который начал сезон во главе клуба.

Канадский нападающий «Старой синьоры» Джонатан Дэвид забил свой первый гол за клуб. Его забитый мяч стал победным в встрече.

Интересным фактом является то, что Дэвид забивает в дебютной игре чемпионата в четвертом сезоне подряд (три предыдущих – с «Лиллемом»). Также он стал лишь вторым канадским футболистом, забившим гол в Серии А. Первым был Тейджон Бьюкенен за «Интер» в матче 2024 года против «Фрозиноне».

Кенан Йилдиз имеет уже в своем активе 11 результативных действий (6 голов и 5 ассистов) во всех турнирах, начиная с марта 2025 года, что является лучшим показателем среди всех игроков Серии А за этот период.

