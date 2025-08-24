Два ассиста Йылдыза и дебютный гол Дэвида. Ювентус одолел Парму
Подопечные Игора Тудора стартовали с победы в чемпионате Италии
В воскресенье, 24 августа, состоялся матч первого тура итальянской Серии А между туринским «Ювентусом» и «Пармой».
Встречу принимал стадион «Альнц Стэдиум» в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.
Туринская команда добыла победу со счетом 2:0. Двумя голевыми передачами отличился турецкий вингер Кенан Йылдыз. С 83-й минуты «зебры» играли вдесятером: красную карточку получил Камбязо. Дебютный гол в составе хозяев поля забил Джонатан Дэвид.
Серия А. 1-й тур
Ювентус – Парма – 2:0
Голы: Дэвид, 59, Влахович, 84
Удаление: Камбьязо, 83
Аталанта – Пиза – 1:1
Голы: Скамакка, 50 – Хин, 26 (автогол)
