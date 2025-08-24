Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два ассиста Йылдыза и дебютный гол Дэвида. Ювентус одолел Парму
Чемпионат Италии
Ювентус
24.08.2025 21:45 – FT 2 : 0
Парма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
24 августа 2025, 23:47 | Обновлено 25 августа 2025, 00:15
99
0

Два ассиста Йылдыза и дебютный гол Дэвида. Ювентус одолел Парму

Подопечные Игора Тудора стартовали с победы в чемпионате Италии

24 августа 2025, 23:47 | Обновлено 25 августа 2025, 00:15
99
0
Два ассиста Йылдыза и дебютный гол Дэвида. Ювентус одолел Парму
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус

В воскресенье, 24 августа, состоялся матч первого тура итальянской Серии А между туринским «Ювентусом» и «Пармой».

Встречу принимал стадион «Альнц Стэдиум» в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Туринская команда добыла победу со счетом 2:0. Двумя голевыми передачами отличился турецкий вингер Кенан Йылдыз. С 83-й минуты «зебры» играли вдесятером: красную карточку получил Камбязо. Дебютный гол в составе хозяев поля забил Джонатан Дэвид.

Серия А. 1-й тур

Ювентус – Парма – 2:0

Голы: Дэвид, 59, Влахович, 84

Удаление: Камбьязо, 83

Аталанта – Пиза – 1:1

Голы: Скамакка, 50 – Хин, 26 (автогол)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Пиза впервые с 1991 года забила гол в итальянской Серии А
Игорь Тудор вошел в историю туринского Ювентуса
Бьюкенен повторил достижение Дэвида в XXI веке
Андреа Камбьязо Джонатан Дэвид Душан Влахович удаление (красная карточка) Кенан Йылдыз чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус Парма Аталанта Пиза
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Бокс | 24 августа 2025, 11:30 1
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»

Американец похвалил Шугара Рэя Робинсона

«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Футбол | 24 августа 2025, 03:44 10
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение

Известный украинский тренер признался, что не собирается возвращаться в футбол

Стало известно, когда может состояться официальный дебют Усика в футболе
Футбол | 24.08.2025, 21:17
Стало известно, когда может состояться официальный дебют Усика в футболе
Стало известно, когда может состояться официальный дебют Усика в футболе
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Футбол | 24.08.2025, 09:20
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Луческу оценил трансфер Забарного в ПСЖ и сообщил, сколько он будет играть
Футбол | 24.08.2025, 23:44
Луческу оценил трансфер Забарного в ПСЖ и сообщил, сколько он будет играть
Луческу оценил трансфер Забарного в ПСЖ и сообщил, сколько он будет играть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 2
Футбол
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
23.08.2025, 11:18 1
Футбол
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
23.08.2025, 04:23 1
Бокс
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
23.08.2025, 20:05 6
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем