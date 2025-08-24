Тренер ФК Денгофф: «Нам было очень сложно»

В субботу, 23 августа, «Денгофф» в матче 1/32 финала Кубка Украины по футболу сыграл с «Прикарпатьем». Основное время матча закончилось вничью 2:2, а в длительной серии пенальти «Денгофф» победил со счетом 11:10 и вышел в следующий этап. Результат противостояния прокомментировал наставник ФК «Денгофф» Алексей Змиевский.

«Самое главное, что матч прошел здесь в Дениховке, на нашем домашнем стадионе. Очень много работы было проделано. Мы очень уважаем команду «Прикарпатье». Очень хорошая команда. И не зря она выиграла два из трех матчей в чемпионате Первой лиги. Хорошая группа атаки, очень быстрые игроки. Потому нам было очень сложно. Но мы, я считаю, даже больше моментов создали, которые могли забивать, которые мы могли реализовывать. Потому для нас матч прошел по плану.

Если бы мы забивали в каждом матче, я думаю, мы бы в чемпионате Киевской области были выше, и в любительских турнирах были выше. Наша, к сожалению, проблема главная – это реализация моментов. Если бы мы по ходу матча реализовали больше моментов, то не может и не дойти до этой исторической серии пенальти», – сказал Алексей Змиевский.

Комментарии после матча