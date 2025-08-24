Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олег РЫПАН: «Хотели дать поиграть футболистам, которые меньше играли»
Кубок Украины
24 августа 2025, 14:31
Олег РЫПАН: «Хотели дать поиграть футболистам, которые меньше играли»

Главный тренер «Прикарпатья» прокомментировал вылет команды из Кубка Украины

ФК Прикарпатье. Олег Рыпан

В субботу, 23 августа, «Прикарпатье» в матче 1/32 финала Кубка Украины по футболу встречалось с любительским клубом «Денгофф». Основное время матча закончилось вничью 2:2, а в серии пенальти победил «Денгофф» (11:10). Результат противостояния прокомментировал коуч «Прикарпатья» Олег Рыпан.

«В первую очередь низкий поклон ВСУ за проведённую игру. Да, мы хотели дать больше поиграть футболистам, которые меньше играли. По первому тайму – очень тяжело. Мы пропустили первые, потом отыгрывались, выигрывали и в конце мы пропустили такой гол. Ну что сказать? Ну, вышли на замены, вышли очень удачно. Пенальти – это лотерея. Я поздравляю команду соперника с победой», – Олег Рыпан.

Комментарии после матча

Кубок Украины по футболу Прикарпатье Ивано-Франковск Денгофф Олег Рыпан
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
