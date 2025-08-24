Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 – Оболонь. 1/32 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Украины
Металлист 1925
24.08.2025 18:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
24 августа 2025, 11:37 | Обновлено 24 августа 2025, 11:45
60
0

Металлист 1925 – Оболонь. 1/32 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE

Команды сыграют 24 августа в 18:00 на стадионе «Центральный» в Умани

24 августа 2025, 11:37 | Обновлено 24 августа 2025, 11:45
60
0
Металлист 1925 – Оболонь. 1/32 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 24 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Металлист 1925» (Харьков) и «Оболонь» из Киева.

Команды сыграют на поле стадиона «Центральный» в Умани. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Металлист 1925 – Оболонь. 1/32 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
