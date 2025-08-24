В воскресенье, 24 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Металлист 1925» (Харьков) и «Оболонь» из Киева.

Команды сыграют на поле стадиона «Центральный» в Умани. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

