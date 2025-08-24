Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КАНТЕ: «Забить 6 голов в одном матче за Шахтер – это особое чувство»
24 августа 2025, 03:41 | Обновлено 24 августа 2025, 04:17
КАНТЕ: «Забить 6 голов в одном матче за Шахтер – это особое чувство»

Форвард Шахтера U-19 рассказал об эмоциях после матча с Карпатами U-19

КАНТЕ: «Забить 6 голов в одном матче за Шахтер – это особое чувство»
ФК Шахтер. Мохамаду Канте

Нападающий юношеской команды «Шахтера» Мохамаду Канте поделился впечатлениями от 6 забитых голов в матче с «Карпатами» U19 (6:0)

– Мохамаду, в перенесенном матче 2-го тура Национальной лиги U19 «Шахтер» одержал разгромную победу над «Карпатами». Расскажи, каким для тебя был этот поединок и какие эмоции от победы?

– Встреча с «Карпатами» U19 оказалась очень успешной. С первых минут мы контролировали игру и четко придерживались указаний тренера. Победы с подобным счетом всегда добавляют уверенности, создают приятную атмосферу в команде и мотивируют упорно работать дальше для достижения успехов в следующих матчах чемпионата.

– Ты стал первым футболистом юношеской команды «Шахтера», который отличился гекса-триком. Что для тебя значит этот результат и кому посвящаешь голы?

– На самом деле это особенное чувство – забить шесть голов в одном матче. Горжусь тем, что стал первым игроком юношеской команды «Шахтера», который этого достиг. Для меня это, прежде всего, показатель упорной работы всей команды, ведь без передач и поддержки ребят такой успех был бы невозможен. Эти голы посвящаю своей семье и партнерам по команде, которые всегда поддерживают меня и мотивируют становиться лучше.

– Твоя результативность впечатляет: сейчас с 8 голами в 3 матчах ты являешься лучшим бомбардиром не только команды, но и всего чемпионата. Как это влияет на уверенность на поле?

– Безусловно, моя результативность добавляет немалой уверенности, но в то же время я должен оставаться сосредоточенным на том, чтобы приносить команде как можно больше пользы для достижения необходимого результата. Личная статистика, конечно, приятна, однако самое важное, чтобы мои голы действительно помогали команде.

– Ты присоединился к «Шахтеру» U19 в конце летних учебно-тренировочных сборов. Насколько легко удалось адаптироваться к коллективу и требованиям главного тренера?

– Самое главное, что, присоединившись к команде во время летних сборов, я сразу почувствовал себя нужным. Адаптация прошла легко, ведь тренер четко объяснил свои требования, а партнеры по команде помогали мне как на поле, так и вне его. Благодаря поддержке я быстро почувствовал себя частью коллектива и смог полностью сосредоточиться на футболе.

– Какие цели ставишь себе и чего стремишься достичь в этом сезоне?

– Моя главная цель – ежедневно прогрессировать и максимально помогать команде результативностью и упорной работой. Хочу прогрессировать как футболист, вносить вклад в командные успехи в чемпионате и быть готовым к любым возможностям, которые клуб предоставит мне в этом сезоне.

