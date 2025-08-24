Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Разгром на Эмирейтс. Статистика матча Арсенал – Лидс
24 августа 2025, 02:34 |
Разгром на Эмирейтс. Статистика матча Арсенал – Лидс

«Канониры» превысили ожидаемые голы почти вдвое

Разгром на Эмирейтс. Статистика матча Арсенал – Лидс
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» одержал вторую победу в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

23 августа состоялся поединок 2-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Лидс». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0.

Статистика

Арсенал – Лидс

  • Владение мячом: 68% – 32%
  • Ожидаемые голы (xG): 2.88 – 0.17
  • Большие шансы: 3 – 0
  • Удары по воротам: 18 – 3
  • Удары в створ ворот: 5 – 1
  • Сейвы: 1 – 0
  • Предотвращенные голы (Goals prevented): 0.14 – -2.23
  • Угловые: 2 – 2
  • Фолы: 8 – 11
  • Передачи: 599 – 290
  • Точные передачи: 549 – 219
  • Отборы мяча: 13 – 17
  • Штрафные удары: 10 – 8
  • Желтые карточки: 0 – 2

На данный момент «канониры» возглавляют турнирную таблицу английского чемпионата, тогда как «Лидс» находится на 11-м месте.

