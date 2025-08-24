Англия24 августа 2025, 02:34 |
Разгром на Эмирейтс. Статистика матча Арсенал – Лидс
«Канониры» превысили ожидаемые голы почти вдвое
24 августа 2025, 02:34 |
Лондонский «Арсенал» одержал вторую победу в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.
23 августа состоялся поединок 2-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Лидс». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0.
Статистика
Арсенал – Лидс
- Владение мячом: 68% – 32%
- Ожидаемые голы (xG): 2.88 – 0.17
- Большие шансы: 3 – 0
- Удары по воротам: 18 – 3
- Удары в створ ворот: 5 – 1
- Сейвы: 1 – 0
- Предотвращенные голы (Goals prevented): 0.14 – -2.23
- Угловые: 2 – 2
- Фолы: 8 – 11
- Передачи: 599 – 290
- Точные передачи: 549 – 219
- Отборы мяча: 13 – 17
- Штрафные удары: 10 – 8
- Желтые карточки: 0 – 2
На данный момент «канониры» возглавляют турнирную таблицу английского чемпионата, тогда как «Лидс» находится на 11-м месте.
