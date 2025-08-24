Разгром на Эмирейтс. Статистика матча Арсенал – Лидс

Лондонский «Арсенал» одержал вторую победу в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

23 августа состоялся поединок 2-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Лидс». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0.

Статистика

Арсенал – Лидс

Владение мячом: 68% – 32%

Ожидаемые голы (xG): 2.88 – 0.17

Большие шансы: 3 – 0

Удары по воротам: 18 – 3

Удары в створ ворот: 5 – 1

Сейвы: 1 – 0

Предотвращенные голы (Goals prevented): 0.14 – -2.23

Угловые: 2 – 2

Фолы: 8 – 11

Передачи: 599 – 290

Точные передачи: 549 – 219

Отборы мяча: 13 – 17

Штрафные удары: 10 – 8

Желтые карточки: 0 – 2

На данный момент «канониры» возглавляют турнирную таблицу английского чемпионата, тогда как «Лидс» находится на 11-м месте.