15-летний игрок вышел в составе Арсенала. И не стал рекордсменом АПЛ

Во втором тайме матча Арсенал – Лидс в составе лондонской команды на замену вышел полузащитник Макс Доуман.

Игроку всего 15 лет. Однако Доуман не стал самым молодым игроком в истории АПЛ, потому что как раз в этой игре на поле находится рекордсмен чемпионата Англии – Итан Нвенери.

Нванери дебютировал в 15 лет, 5 месяцев и 28 дней.

Доуман родился 31 декабря 2009 года.