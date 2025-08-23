Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 15-летний игрок вышел в составе Арсенала. И не стал рекордсменом АПЛ
Англия
23 августа 2025, 21:04 | Обновлено 23 августа 2025, 21:15
Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Доуман

Во втором тайме матча Арсенал – Лидс в составе лондонской команды на замену вышел полузащитник Макс Доуман.

Игроку всего 15 лет. Однако Доуман не стал самым молодым игроком в истории АПЛ, потому что как раз в этой игре на поле находится рекордсмен чемпионата Англии – Итан Нвенери.

Нванери дебютировал в 15 лет, 5 месяцев и 28 дней.

Доуман родился 31 декабря 2009 года.

