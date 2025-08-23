Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
23 августа 2025, 19:13 | Обновлено 23 августа 2025, 19:23
0

Артета выбрал состав Арсенала на матч с Лидсом. Выйдет ли Зинченко?

Украинец не попал в заявку

Артета выбрал состав Арсенала на матч с Лидсом. Выйдет ли Зинченко?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 23 августа, состоится матч 2-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Лидс».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Наставники обеих команд избрали стартовые составы обеих команд. Микель Артета решил оставить вне заявки не этот матч Александра Зинченко – причины неизвестны.

Лидс Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко стартовые составы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
