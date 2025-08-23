Артета выбрал состав Арсенала на матч с Лидсом. Выйдет ли Зинченко?
Украинец не попал в заявку
В субботу, 23 августа, состоится матч 2-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Лидс».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Наставники обеих команд избрали стартовые составы обеих команд. Микель Артета решил оставить вне заявки не этот матч Александра Зинченко – причины неизвестны.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) August 23, 2025
↩️ Timber in at right-back
🆕 Madueke makes full Arsenal Premier League debut
😤 Gyokeres leads the line
Let's do this, Gunners 💪
📋 Your #LUFC XI pic.twitter.com/3VW4HaGKEy— Leeds United (@LUFC) August 23, 2025
