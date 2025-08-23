Англия23 августа 2025, 17:43 |
122
2
Первое поражение горожан в АПЛ. Статистика матча Ман Сити – Тоттенхэм
Команда Гвардиолы не реализовала свои моменты
«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в новом розыгрыше АПЛ.
23 августа на стадионе «Этихад» состоялся поединок 3-го тура чемпионата Англии между командами «Ман Сити» и «Тоттенхэм». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе «шпор» по одному голу забили Бреннан Джонсон и Жоау Пальинья.
Статистика
Ман Сити – Тоттенхэм
- Владение мячом: 61% – 39%
- Ожидаемые голы (xG): 1.51 – 1.02
- Большие шансы: 2 – 2
- Удары по воротам: 10 – 12
- Удары в створ ворот: 4 – 5
- Сейвы: 3 – 4
- Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): -0.15 – 0.55
- Угловые: 7 – 2
- Фолы: 7 – 12
- Передачи: 503 – 324
- Точные передачи: 434 – 252
- Отборы мяча: 20 – 23
- Штрафные удары: 12 – 7
- Офсайды: 0 – 1
- Желтые карточки: 1 – 4
После этого матча «Тоттенхэм» стал лидером турнирной таблицы АПЛ, тогда как «Манчестер Сити» оказался на пятом месте.
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Гвардіола пакуй потихеньку чемодани
Прийшла біда, звідки не чекали...
