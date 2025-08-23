Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первое поражение горожан в АПЛ. Статистика матча Ман Сити – Тоттенхэм
Англия
23 августа 2025, 17:43 |
122
2

Первое поражение горожан в АПЛ. Статистика матча Ман Сити – Тоттенхэм

Команда Гвардиолы не реализовала свои моменты

23 августа 2025, 17:43 |
122
2
Первое поражение горожан в АПЛ. Статистика матча Ман Сити – Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в новом розыгрыше АПЛ.

23 августа на стадионе «Этихад» состоялся поединок 3-го тура чемпионата Англии между командами «Ман Сити» и «Тоттенхэм». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе «шпор» по одному голу забили Бреннан Джонсон и Жоау Пальинья.

Статистика

Ман Сити – Тоттенхэм

  • Владение мячом: 61% – 39%
  • Ожидаемые голы (xG): 1.51 – 1.02
  • Большие шансы: 2 – 2
  • Удары по воротам: 10 – 12
  • Удары в створ ворот: 4 – 5
  • Сейвы: 3 – 4
  • Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): -0.15 – 0.55
  • Угловые: 7 – 2
  • Фолы: 7 – 12
  • Передачи: 503 – 324
  • Точные передачи: 434 – 252
  • Отборы мяча: 20 – 23
  • Штрафные удары: 12 – 7
  • Офсайды: 0 – 1
  • Желтые карточки: 1 – 4

После этого матча «Тоттенхэм» стал лидером турнирной таблицы АПЛ, тогда как «Манчестер Сити» оказался на пятом месте.

По теме:
ВИДЕО. Пальинья забил свой первый гол за Тоттенхэм
Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:2. Неожиданная победа шпор. Видео голов
Тоттенхэм стал пятым клубом в АПЛ, забившим 850 голов на выезде
Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Тоттенхэм Бреннан Джонсон Жоау Пальинья
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Футбол | 23 августа 2025, 07:17 21
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной

Скауты «бланкос» следят за Артемом Степановым

Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Футбол | 23 августа 2025, 08:22 1
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби

Артем осудил фол от Вивчаренко

Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины
Футбол | 23.08.2025, 15:00
Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины
Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины
Капитан Полесья: «У нас был план – не играть с Фиорентиной в антифутбол»
Футбол | 23.08.2025, 17:21
Капитан Полесья: «У нас был план – не играть с Фиорентиной в антифутбол»
Капитан Полесья: «У нас был план – не играть с Фиорентиной в антифутбол»
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Бокс | 23.08.2025, 05:12
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Гвардіола пакуй потихеньку чемодани 
Ответить
+1
Mark4854590
Прийшла біда, звідки не чекали...
Ответить
+1
Популярные новости
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 54
Футбол
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
21.08.2025, 23:10 150
Футбол
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
22.08.2025, 11:32 111
Футбол
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43
Футбол
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
21.08.2025, 18:44 16
Футбол
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
22.08.2025, 00:01
Футбол
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
21.08.2025, 19:24 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем