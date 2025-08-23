Первое поражение горожан в АПЛ. Статистика матча Ман Сити – Тоттенхэм

«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в новом розыгрыше АПЛ.

23 августа на стадионе «Этихад» состоялся поединок 3-го тура чемпионата Англии между командами «Ман Сити» и «Тоттенхэм». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе «шпор» по одному голу забили Бреннан Джонсон и Жоау Пальинья.

Статистика

Ман Сити – Тоттенхэм

Владение мячом: 61% – 39%

Ожидаемые голы (xG): 1.51 – 1.02

Большие шансы: 2 – 2

Удары по воротам: 10 – 12

Удары в створ ворот: 4 – 5

Сейвы: 3 – 4

Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): -0.15 – 0.55

Угловые: 7 – 2

Фолы: 7 – 12

Передачи: 503 – 324

Точные передачи: 434 – 252

Отборы мяча: 20 – 23

Штрафные удары: 12 – 7

Офсайды: 0 – 1

Желтые карточки: 1 – 4

После этого матча «Тоттенхэм» стал лидером турнирной таблицы АПЛ, тогда как «Манчестер Сити» оказался на пятом месте.