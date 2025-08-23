Англия23 августа 2025, 19:24 |
160
0
Егор Ярмолюк стал шестым среди украинцев по количеству матчей в АПЛ
Игрок «Брентфорда» обошел Сергея Реброва
В матче второго тура АПЛ «Брентфорд» на своем поле минимально обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0.
Поединок против «Астон Виллы» стал для Егора Ярмолюка 60-м в АПЛ. По этому показателю он вышел на 6-е место среди украинцев, которые играли в чемпионате Англии.
Ярмолюк теперь опережает Сергея Реброва на один сыгранный матч, в активе которого 59 поединков за «Тоттенхэм».
Лидером продолжает оставаться Александр Зинченко – 145 матчей («Манчестер Сити» и «Арсенал»).
Матчи украинцев в АПЛ
- 145 – Александр Зинченко (Манчестер Сити — 76, Арсенал — 69)
- 110 – Виталий Миколенко (Эвертон)
- 81 – Олег Лужный (Арсенал – 75, Вулверхэмптон – 6)
- 78 – Илья Забарный (Борнмут)
- 66 – Андрей Ярмоленко (Вест Хэм)
- 60 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- 59 – Сергей Ребров (Тоттенхэм)
- 53 – Михаил Мудрик (Челси)
- 48 – Андрей Шевченко (Челси)
- 27 – Андрей Воронин (Ливерпуль)
- 23 – Алексей Чередник (Саутгемптон)
- 3 – Александр Евтушок (Ковентри)
