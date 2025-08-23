Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Егор Ярмолюк стал шестым среди украинцев по количеству матчей в АПЛ

Игрок «Брентфорда» обошел Сергея Реброва

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В матче второго тура АПЛ «Брентфорд» на своем поле минимально обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0.

Поединок против «Астон Виллы» стал для Егора Ярмолюка 60-м в АПЛ. По этому показателю он вышел на 6-е место среди украинцев, которые играли в чемпионате Англии.

Ярмолюк теперь опережает Сергея Реброва на один сыгранный матч, в активе которого 59 поединков за «Тоттенхэм».

Лидером продолжает оставаться Александр Зинченко – 145 матчей («Манчестер Сити» и «Арсенал»).

Матчи украинцев в АПЛ

  1. 145 – Александр Зинченко (Манчестер Сити — 76, Арсенал — 69)
  2. 110 – Виталий Миколенко (Эвертон)
  3. 81 – Олег Лужный (Арсенал – 75, Вулверхэмптон – 6)
  4. 78 – Илья Забарный (Борнмут)
  5. 66 – Андрей Ярмоленко (Вест Хэм)
  6. 60 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
  7. 59 – Сергей Ребров (Тоттенхэм)
  8. 53 – Михаил Мудрик (Челси)
  9. 48 – Андрей Шевченко (Челси)
  10. 27 – Андрей Воронин (Ливерпуль)
  11. 23 – Алексей Чередник (Саутгемптон)
  12. 3 – Александр Евтушок (Ковентри)
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
