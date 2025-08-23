Егор Ярмолюк стал шестым среди украинцев по количеству матчей в АПЛ

В матче второго тура АПЛ «Брентфорд» на своем поле минимально обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0.

Поединок против «Астон Виллы» стал для Егора Ярмолюка 60-м в АПЛ. По этому показателю он вышел на 6-е место среди украинцев, которые играли в чемпионате Англии.

Ярмолюк теперь опережает Сергея Реброва на один сыгранный матч, в активе которого 59 поединков за «Тоттенхэм».

Лидером продолжает оставаться Александр Зинченко – 145 матчей («Манчестер Сити» и «Арсенал»).

Матчи украинцев в АПЛ