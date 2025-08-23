Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шальке хочет подписать хавбека, которого желал видеть в Шахтере Арда Туран
Германия
23 августа 2025, 09:34
Шальке хочет подписать хавбека, которого желал видеть в Шахтере Арда Туран

Гельзенкирхенцы нацелились на Ахмеда Кутуджу из «Галатасарая»

Шальке хочет подписать хавбека, которого желал видеть в Шахтере Арда Туран
Getty Images/Global Images Ukraine. Ахмед Кутуджу

Клуб Второй немецкой Бундеслиги «Шальке» проявляет заинтересованность в возвращении в свои ряды 25-летнего вингера «Галатасарая» Ахмеда Кутуджу, который находился в системе гельзенкирхенцев с 2011 по 2021 годы.

Сообщается, что «кобальтовые» сделали предложение туркам по переходу футболиста, который в «Галатасарае», похоже, не получит много игровой практики в текущем сезоне.

«Львы» готовы отпустить Кутуджу, однако настроены на полноценную продажу игрока, что для «Шальке» может стать проблемой, учитывая не лучшее финансовое положение этого клуба в настоящий момент. В то же время аренда, которую смог бы предложить немецкий клуб, не выглядит приемлемой опцией для «Галатасарая», так как ранее интерес к покупке Кутуджу приписывали ряду платежеспособных клубов, в том числе и бронзовому призеру УПЛ «Шахтеру».

СМИ прежде сообщали, что главный тренер «Шахтера» Арда Туран включил Ахмеда Кутуджу в список из пяти футболистов, которых бы он очень хотел видеть в своей команде.

