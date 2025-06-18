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  4. Туран представил Шахтеру шорт-лист из 5 игроков. Хочет купить минимум двух
Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 22:33 |
1526
4

Туран представил Шахтеру шорт-лист из 5 игроков. Хочет купить минимум двух

В фокусе внимания нового коуча «горняков» турецкая Суперлига

18 июня 2025, 22:33 |
1526
4
Туран представил Шахтеру шорт-лист из 5 игроков. Хочет купить минимум двух
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромуло Кардосо

Новоиспеченный наставник «Шахтера» Арда Туран представил руководству «Шахтера» шорт-лист из футболистов, которых бы он хотел видеть в команде.

Как сообщает журналист Якуп Чинар, в список вошли пять игроков, выступающих в турецкой Суперлиге. Как минимум двоих из них Туран очень хотел бы видеть в своей команде в следующем сезоне.

В шорт-лист вошли: 23-летний бразильский центрфорвард Ромуло Кардосо из «Гезтепе», 25-летний вингер Ахмед Кутуджу из «Галатасарая», 29-летний голкипер Угурджан Чакыр из «Трабзонспора», 26-летний опорник «Фенербахче» Исмаил Юксек и 25-летний голкипер «Эюпспора» Берке Озер, от действий которого многое зависело в обороне бывшей команды Арды Турана.

Отметим, что в недавнем интервью Арда Туран заявил, что пока не видит необходимости для «Шахтера» выходить на трансферный рынок для подписания новых игроков.

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Шахтер Донецк Арда Туран трансферы УПЛ трансферы Угурджан Чакыр Исмаил Юксек Фенербахче Трабзонспор Галатасарай Ахмед Кутуджу Гезтепе Эюпспор
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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MaximusOne
І ще Кебаб Кебабоглу, з Тюркоспор.
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+1
Counselor
I Дашу Савiну у секретарi)
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0
Yura
чому не запрошує з Барселони чи Атлетіко? він там кращі роки провів. Одразу декілька турків у складі хоче...але , окрім Туреччини такого ніде немає.
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0
avk2307
Так написане в статті з твітера суперечить тому, що сказав Туран в своєму вью.
Новина точно не фейкова?
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0
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