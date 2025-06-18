Туран представил Шахтеру шорт-лист из 5 игроков. Хочет купить минимум двух

Новоиспеченный наставник «Шахтера» Арда Туран представил руководству «Шахтера» шорт-лист из футболистов, которых бы он хотел видеть в команде.

Как сообщает журналист Якуп Чинар, в список вошли пять игроков, выступающих в турецкой Суперлиге. Как минимум двоих из них Туран очень хотел бы видеть в своей команде в следующем сезоне.

В шорт-лист вошли: 23-летний бразильский центрфорвард Ромуло Кардосо из «Гезтепе», 25-летний вингер Ахмед Кутуджу из «Галатасарая», 29-летний голкипер Угурджан Чакыр из «Трабзонспора», 26-летний опорник «Фенербахче» Исмаил Юксек и 25-летний голкипер «Эюпспора» Берке Озер, от действий которого многое зависело в обороне бывшей команды Арды Турана.

Отметим, что в недавнем интервью Арда Туран заявил, что пока не видит необходимости для «Шахтера» выходить на трансферный рынок для подписания новых игроков.