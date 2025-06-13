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  4. Новый тренер Шахтера рассказал о трансферах: «У нас есть 32 игрока»
Украина. Премьер лига
13 июня 2025, 13:10 |
516
0

Новый тренер Шахтера рассказал о трансферах: «У нас есть 32 игрока»

Туран пока не торопится требовать новых игроков

13 июня 2025, 13:10 |
516
0
Новый тренер Шахтера рассказал о трансферах: «У нас есть 32 игрока»
ФК Шахтер

Новый тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал многочисленные слухи о том, что он просит у клуба подписать игроков из чемпионата Турции.

– Дело в том, что в Турции много перспективных игроков, но сейчас, в начале тренировочного сбора в «Шахтере» 32 отличных футболиста, включая вратарей. Так что я считаю, что у нас есть определенный уровень. Но увидим во время тренировок. Я верю, как и Сергей и Дарио, что в клубе есть хорошая память и культура. Если нам что-то нужно, мы собираемся вместе с нашим штабом, Дарио, Сергеем и президентом. Поэтому, если возникает необходимость, мы это обсуждаем. Но сейчас я вижу очень хороший и талантливый состав.

– Сейчас уже думаете о том, какую позицию вы хотели бы усилить?
– Думаю, что пока нам ничего не нужно, но когда начнем тренировки, если я увижу необходимость, мы сможем сделать усиление. Этой команде еще предстоит больше работать над защитными действиями. Когда твоя защита надежна, это может превратить плохую игру в хорошую. Энергия приходит от защиты. Поэтому нам нужно больше бегать, действовать более эффективно и оставаться крепкими в обороне. Пока усиление не нужно, но увидим во время тренировок. Я доверяю своим игрокам больше, чем они считают.

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Шахтер Донецк Арда Туран трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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