Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-голкипер Динамо: «Еврокубки? Тревожно за сборную Украины»
Лига Европы
23 августа 2025, 08:53 | Обновлено 23 августа 2025, 09:48
Владимир Цыткин подытожил выступления киевлян, житомирян и дончан

ФК Шахтер Донецк.

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем долгое время тренировал сборные Украины всех возрастов в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил шансы отечественных клубов в еврокубках:

– После поражения «Динамо» в первом матче квалификации Лиги Европы от «Маккаби» – 1:3 киевлян критикуют все кому не лень. Я не буду этого делать, потому что нужно быть внутри команды, чтобы иметь исчерпывающую информацию почему подопечные Александра Шовковского с каждым поединком регрессируют.

- Тогда уточните, что по вашему мнению может помочь киевлянам одержать верх в противостоянии с тель-авивцами и пройти дальше?

– Говорят, что надежда умирает последней, поэтому мотивация у динамовцев должна быть соответствующая. Очень многое будет зависеть от того, откроют ли киевляне в Люблине счет в дебюте. Это помогло бы сразу вернуть интригу. Иначе с каждой атакой шансы будут уменьшаться.
Что нужно для быстрого гола? С первых минут активно прессинговать, а не заниматься имитацией, как в Сербии, быть агрессивными в отборе. Во-вторых, динамовцам следует все делать гораздо быстрее. Приходится констатировать, что если раньше было немало вопросов организации игры в обороне, то теперь резко притормозили и игроки линии атаки. Хотя именно их результативность может кардинально изменить ситуацию в Люблине в этой паре.

Хотя, конечно, фаворит – «Маккаби», два мяча преимущества - серьезный гандикап, тем более, что и израильтяне постараются удивить домашними заготовками, а выбегать в контратаку они и так умеют.

- Тогда чем вы можете объяснить, что после впечатляющих побед на старте еврокубковой кампании футболисты «Шахтера» постепенно сбавили обороты?

– Думаю, что в поединках с «Панатинаикосом» и «Серветтом» не обошлось без переоценки «горняками» своих сил. Считаю, что помешали и публикации в прессе, где многие эксперты предрекали «Шахтеру» уверенные победы. Однако не так получилось, как думалось. Но я склоняюсь к тому, что на следующей неделе дончане в Женеве исправят ситуацию и продолжат выступления в Лиге конференций. Все же, индивидуальное мастерство «горняков» выше и это должно сказаться, вот еще бы только обойтись без детских ошибок в центре обороны.

– Тогда на что может рассчитывать еще один наш представитель в Лиге конференций – «Полесье» после разгрома в Прешове от «Фиорентины» – 0:3?

- Как бы ни закончился ответный матч в Италии все же «Полесье» ценным опытом обогатится, который обязательно пригодится в УПЛ. Поэтому где-то даже немного жаль, что еще в первом тайме было изъято с поля нападающего флорентийцев Кина. Это форвард очень высокого уровня и соперничество с ним тому же полищуку Эдуарду Сарапию пошло бы только на пользу.

Последние поединки наших клубов в еврокубках показали их отставание в скорости, особенно это касается центральных защитников, которые к тому же умудряются действовать с позиционными ошибками. И это перед сентябрьскими матчами отбора национальной сборной Украины на мировой чемпионат не может не беспокоить. Потому что мобильности и здравомыслия одного стопера Ильи Забарного явно не хватит, – заявил Владимир.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
