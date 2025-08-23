СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 августа

В субботу, 23 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Черноморец – Заря

3.69 – 3.32 – 1.99

14:30 Манчестер Сити – Тоттенхэм

1.53 – 4.84 – 6.06

18:00 Левый Берег – Кудровка

2.22 – 3.35 – 3.07

21:45 Рома – Болонья

2.19 – 3.38 – 3.82

22:30 Леванте – Барселона

11.90 – 7.12 – 1.26

