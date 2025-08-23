Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 августа
23 августа 2025, 07:48 |
91
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 августа

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 августа
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 23 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Черноморец – Заря

Ggbet 3.69 – 3.32 – 1.99

14:30 Манчестер Сити – Тоттенхэм

Ggbet 1.53 – 4.84 – 6.06

18:00 Левый Берег – Кудровка

Ggbet 2.22 – 3.35 – 3.07

21:45 Рома – Болонья

Ggbet 2.19 – 3.38 – 3.82

22:30 Леванте – Барселона

Ggbet 11.90 – 7.12 – 1.26

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
