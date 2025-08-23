Кейн занимает 7 место среди всех бомбардиров-легионеров в истории Баварии
Кто является рекордсменом клуба в данном рейтинге?
В матче первого тура немецкой Бундеслиги Бавария победила РБ Лейпциг со счетом 6:0.
Хет-триком в составе хозяев отличился Гарри Кейн.
Английский нападающий уже имеет 89 голов за Баварию во всех турнирах. По этому показателю он занимает 7-е место в истории клуба среди легионеров.
Лучшие бомбардиры-легионеры Баварии в истории:
- 344 – Роберт Левандовски (Польша)
- 144 – Арьен Роббен (Нидерланды)
- 139 – Жоване Элбер (Бразилия)
- 125 – Клаудио Писарро (Перу)
- 124 – Франк Рибери (Франция)
- 103 – Рой Макай (Нидерланды)
- 89 – Гарри Кейн (Англия)
- 72 – Кингсли Коман (Франция)
- 58 – Лука Тони (Италия)
- 51– Роке Санта Крус (Парагвай)
