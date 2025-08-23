Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 августа 2025, 05:38 |
Кейн занимает 7 место среди всех бомбардиров-легионеров в истории Баварии

Кто является рекордсменом клуба в данном рейтинге?

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В матче первого тура немецкой Бундеслиги Бавария победила РБ Лейпциг со счетом 6:0.

Хет-триком в составе хозяев отличился Гарри Кейн.

Английский нападающий уже имеет 89 голов за Баварию во всех турнирах. По этому показателю он занимает 7-е место в истории клуба среди легионеров.

Лучшие бомбардиры-легионеры Баварии в истории:

  • 344 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 144 – Арьен Роббен (Нидерланды)
  • 139 – Жоване Элбер (Бразилия)
  • 125 – Клаудио Писарро (Перу)
  • 124 – Франк Рибери (Франция)
  • 103 – Рой Макай (Нидерланды)
  • 89 – Гарри Кейн (Англия)
  • 72 – Кингсли Коман (Франция)
  • 58 – Лука Тони (Италия)
  • 51– Роке Санта Крус (Парагвай)
По теме:
Чудесная вечеринка на Альянц-Арена. Реакция Компани и игроков Баварии
Гарри Кейн вышел на 6-е место по количеству хет-триков в XXI веке
Гарри Кейн сделал в Бундеслиге столько же хет-триков, сколько и в АПЛ
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
