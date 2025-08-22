Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Доминирование без результата. Статистика матча Шахтер – Серветт
Лига конференций
22 августа 2025, 23:59 | Обновлено 23 августа 2025, 00:02
103
0

Доминирование без результата. Статистика матча Шахтер – Серветт

Цифры полностью на стороне «кротов»

22 августа 2025, 23:59 | Обновлено 23 августа 2025, 00:02
103
0
Доминирование без результата. Статистика матча Шахтер – Серветт
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» при полном доминировании над швейцарским «Серветтом» не смог одержать победу.

21 августа в Кракове состоялся первый матч стадии Q4 квалификации Лиги конференций между командами «Шахтер» и «Серветт». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Со стороны хозяев забитым мячом отметился Валерий Бондарь, а за гостей – Ламин Фомба.

Статистика

Шахтер – Серветт

  • Владение мячом: 73% – 27%
  • Ожидаемые голы (xG): 2.02 – 0.55
  • Большие шансы: 2 – 1
  • Удары по воротам: 18 – 3
  • Удары в створ ворот: 6 – 2
  • Сейвы: 1 – 5
  • Угловые: 14 – 4
  • Фолы: 8 – 11
  • Передачи: 630 – 251
  • Точность передач: 88% – 76%
  • Штрафные удары: 12 – 8
  • Офсайды: 2 – 1
  • Желтые карточки: 1 – 1

Решающий матч между командами за выход в групповой этап Лиги конференций состоится 28 августа.

По теме:
Милевский обратился к Ротаню после разгромного поражения Полесья в ЛК
Ризнык держал партнеров в напряжении. Близнюк – про игру Шахтера и Серветта
Проблемы с трансфером Кевина. Тренер резко высказался о работе клуба
Серветт Шахтер Донецк статистика Лига конференций Шахтер - Серветт Валерий Бондарь
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Еврокубковое посмешище
Футбол | 22 августа 2025, 11:32 105
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище

Валерий Василенко – о «черном» четверге для украинских команд

Сборная Украины неожиданно сменила место проведения матча с Азербайджаном
Футбол | 22 августа 2025, 19:02 7
Сборная Украины неожиданно сменила место проведения матча с Азербайджаном
Сборная Украины неожиданно сменила место проведения матча с Азербайджаном

Подопечные Сергея Реброва сыграют в Кракове, а не Вроцлаве

Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Футбол | 22.08.2025, 13:35
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Футбол | 22.08.2025, 07:43
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
САБО: «Не понимаю, что произошло. Подавал такие надежды, но провалился»
Футбол | 23.08.2025, 00:02
САБО: «Не понимаю, что произошло. Подавал такие надежды, но провалился»
САБО: «Не понимаю, что произошло. Подавал такие надежды, но провалился»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
21.08.2025, 18:44 13
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 3
Бокс
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 13
Футбол
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
21.08.2025, 22:06
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
21.08.2025, 04:54 1
Бокс
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
21.08.2025, 15:57 5
Футбол
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
21.08.2025, 07:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем