Доминирование без результата. Статистика матча Шахтер – Серветт

Донецкий «Шахтер» при полном доминировании над швейцарским «Серветтом» не смог одержать победу.

21 августа в Кракове состоялся первый матч стадии Q4 квалификации Лиги конференций между командами «Шахтер» и «Серветт». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Со стороны хозяев забитым мячом отметился Валерий Бондарь, а за гостей – Ламин Фомба.

Статистика

Шахтер – Серветт

Владение мячом: 73% – 27%

Ожидаемые голы (xG): 2.02 – 0.55

Большие шансы: 2 – 1

Удары по воротам: 18 – 3

Удары в створ ворот: 6 – 2

Сейвы: 1 – 5

Угловые: 14 – 4

Фолы: 8 – 11

Передачи: 630 – 251

Точность передач: 88% – 76%

Штрафные удары: 12 – 8

Офсайды: 2 – 1

Желтые карточки: 1 – 1

Решающий матч между командами за выход в групповой этап Лиги конференций состоится 28 августа.