Доминирование без результата. Статистика матча Шахтер – Серветт
Цифры полностью на стороне «кротов»
Донецкий «Шахтер» при полном доминировании над швейцарским «Серветтом» не смог одержать победу.
21 августа в Кракове состоялся первый матч стадии Q4 квалификации Лиги конференций между командами «Шахтер» и «Серветт». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Со стороны хозяев забитым мячом отметился Валерий Бондарь, а за гостей – Ламин Фомба.
Статистика
Шахтер – Серветт
- Владение мячом: 73% – 27%
- Ожидаемые голы (xG): 2.02 – 0.55
- Большие шансы: 2 – 1
- Удары по воротам: 18 – 3
- Удары в створ ворот: 6 – 2
- Сейвы: 1 – 5
- Угловые: 14 – 4
- Фолы: 8 – 11
- Передачи: 630 – 251
- Точность передач: 88% – 76%
- Штрафные удары: 12 – 8
- Офсайды: 2 – 1
- Желтые карточки: 1 – 1
Решающий матч между командами за выход в групповой этап Лиги конференций состоится 28 августа.
