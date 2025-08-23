Англия23 августа 2025, 01:03 | Обновлено 23 августа 2025, 01:10
«Он должен это сделать». Легенда Арсенала дал совет Зинченко
Тео Уолкотт оценил ситуацию с украинским защитником
Легенда лондонского «Арсенала» Тео Уолкотт заявил, что украинский защитник «канониров» Александр Зинченко должен сменить клубную прописку:
«Мне нравится его опыт, но я чувствую, что он захочет двигаться дальше, поэтому ему стоит уйти», – коротко резюмировал бывший футболист в видео, опубликованном Sky Sports News в TikTok.
Уолкотт выступал за Арсенал с 2006 до 2018 года. За «канониров» он сыграл 397 матчей и забил 108 голов. В составе лондонского клуба Тео выиграл пять трофеев.
