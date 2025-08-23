Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Он должен это сделать». Легенда Арсенала дал совет Зинченко
Англия
23 августа 2025, 01:03 | Обновлено 23 августа 2025, 01:10
Тео Уолкотт оценил ситуацию с украинским защитником

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Легенда лондонского «Арсенала» Тео Уолкотт заявил, что украинский защитник «канониров» Александр Зинченко должен сменить клубную прописку:

«Мне нравится его опыт, но я чувствую, что он захочет двигаться дальше, поэтому ему стоит уйти», – коротко резюмировал бывший футболист в видео, опубликованном Sky Sports News в TikTok.

Уолкотт выступал за Арсенал с 2006 до 2018 года. За «канониров» он сыграл 397 матчей и забил 108 голов. В составе лондонского клуба Тео выиграл пять трофеев.

«Этого никогда не было». В Италии сообщили важные новости по поводу Довбика
Вест Хэм – Челси – 1:5. Креативная победа синих. Видео голов и обзор
Коул Палмер получил травму во время разминки. Насколько все серьезно?
Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Тео Уолкотт трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
