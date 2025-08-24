Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Луческу оценил трансфер Забарного в ПСЖ и сообщил, сколько он будет играть
Франция
Луческу оценил трансфер Забарного в ПСЖ и сообщил, сколько он будет играть

Мирча уверен, что у украинца будет много игровой практики

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу.

Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».

На трансфер Ильи отреагировал его бывший тренер румынский специалист Мирча Луческу.

«В ПСЖ есть Маркиньос и Пачо, но вы увидите, что в итоге именно Илья будет играть больше всех. У него невероятные качества. Он знает, как использовать свой интеллект, чтобы стать тем игроком, которым он является. И это еще не конец», – сказал Луческу.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».

Мирча Луческу Илья Забарный Борнмут Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: L'Equipe
Отаман
Звичайно,що Ілля гратиме у основі ПСЖ.
Справжній діамант.Динамо Київ виховало чудового захисника,гравця світового рівня!!!
Це ж не те,що ржава гундяївська щуряча копанка,яка кожного року соромить Україну у єврокубках і зкуповує із Бразилії всякий непотріб.
Ответить
+1
