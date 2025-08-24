Луческу оценил трансфер Забарного в ПСЖ и сообщил, сколько он будет играть

Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу.

Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».

На трансфер Ильи отреагировал его бывший тренер румынский специалист Мирча Луческу.

«В ПСЖ есть Маркиньос и Пачо, но вы увидите, что в итоге именно Илья будет играть больше всех. У него невероятные качества. Он знает, как использовать свой интеллект, чтобы стать тем игроком, которым он является. И это еще не конец», – сказал Луческу.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».