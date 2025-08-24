Луческу оценил трансфер Забарного в ПСЖ и сообщил, сколько он будет играть
Мирча уверен, что у украинца будет много игровой практики
Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу.
Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».
На трансфер Ильи отреагировал его бывший тренер румынский специалист Мирча Луческу.
«В ПСЖ есть Маркиньос и Пачо, но вы увидите, что в итоге именно Илья будет играть больше всех. У него невероятные качества. Он знает, как использовать свой интеллект, чтобы стать тем игроком, которым он является. И это еще не конец», – сказал Луческу.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».
Справжній діамант.Динамо Київ виховало чудового захисника,гравця світового рівня!!!
Це ж не те,що ржава гундяївська щуряча копанка,яка кожного року соромить Україну у єврокубках і зкуповує із Бразилії всякий непотріб.