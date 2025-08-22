Ризнык держал партнеров в напряжении. Близнюк – про игру Шахтера и Серветта

Известный украинский тренер и эксперт Илья Близнюк в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился мнением о матче 4-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Шахтером» и швейцарским «Серветтом», который завершился вничью (1:1).

– Игра была очень динамичной и скоростной. «Шахтер» сейчас на очень хорошем уровне, он хорошо готов функционально. Но что не порадовало – так это реализация. Было столько моментов, но воплотить их в забитые мячи не удалось. Жаль, что уже не впервые подряд «горняки» не могут поставить точку в атаках.

– А что скажете о игре в обороне?

– Не понравилось, когда «Шахтер» пропустил мяч после стандартного положения. После подачи с углового в штрафную «горняков» игрок «Серветта» выбежал и без всяких препятствий, выпрыгнув, направил мяч головой в дальний угол. А это уже была проблема защитной линии «Шахтера». Как ни печально, у «горняков» они всегда есть в обороне. Еще бросились в глаза действия вратаря. Класс игрока этой позиции – это стабильность.

Но Ризнык снова держал в напряжении своих партнеров по команде. Было несколько случаев, когда он «обрезался» при розыгрыше мяча. Если не можешь играть в «build up» на высоком уровне в турнире УЕФА, играй проще. Главное здесь – надежность, чтобы команда не нервничала. Еще хорошо, что при перепасовке с партнером Ризнык сумел исправить ситуацию. Хотя все это «на грани»: пропустишь из ничего – потом попробуй забить. Количество благоприятных моментов есть, но из-за отсутствия реализации команда нервничает.

– Не показалось ли вам, что с возвращением после паузы бразильца Кевина игра «Шахтера» стала острее и динамичнее?

– Действительно так. Такое ощущение, что он так соскучился по футболу, что в матче с «Серветтом» много работал. И это все видели. Но не только Кевин должен быть главной ударной силой «Шахтера». Это должны делать и другие атакующие игроки. Однако, похоже, в тот вечер у «горняков» не шло. Так же, как и в параллельном матче с «Фиорентиной» у «Полесья». У житомирян было достаточно моментов, но ни один из них не был использован. А если говорить о «Фиорентине», то класс есть класс. Три момента – три гола, и результат есть.

– Как думаете, удастся ли «Шахтеру» преодолеть швейцарский барьер?

– Судя по тому, что мы все увидели в первом матче с «Серветтом», я думаю, что да.