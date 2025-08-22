Голкипер клуба УПЛ: «Хотел бы поужинать с Буффоном и Клоппом»
Александр Кемкин рассказал о своих кумирах
Голкипер криворожского «Кривбасса» Александр Кемкин рассказал о своих кумиров. Александр заявил, что хочет поужинать в компании легенд.
– С каким игроком или тренером хотелось бы поужинать после тяжелой игры?
– Пожалуй, игрок – это Буффон. Мне он нравился в детстве – это яркая личность. А тренер – пожалуй, Юрген Клопп, тоже яркая личность. Хотелось бы просто пообщаться, если бы можно было.
– Есть какой-то вопрос, который ты хотел бы задать ему?
– Я не знаю вообще. О жизни просто, какие-то вещи, которые никто не знает в мире, – сказал Александр.
Ранее сообщалось, что Кривбасс изучает вариант подписания венесуэльского форварда
