Голкипер клуба УПЛ: «Хотел бы поужинать с Буффоном и Клоппом»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 августа 2025, 21:17 |
Александр Кемкин рассказал о своих кумирах

ФК Кривбасс. Александр Кемкин

Голкипер криворожского «Кривбасса» Александр Кемкин рассказал о своих кумиров. Александр заявил, что хочет поужинать в компании легенд.

– С каким игроком или тренером хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

– Пожалуй, игрок – это Буффон. Мне он нравился в детстве – это яркая личность. А тренер – пожалуй, Юрген Клопп, тоже яркая личность. Хотелось бы просто пообщаться, если бы можно было.

– Есть какой-то вопрос, который ты хотел бы задать ему?

– Я не знаю вообще. О жизни просто, какие-то вещи, которые никто не знает в мире, – сказал Александр.

Ранее сообщалось, что Кривбасс изучает вариант подписания венесуэльского форварда

Александр Кемкин Джанлуиджи Буффон Юрген Клопп Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
