Кубок Украины. Скала 1911 – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 августа в 15:30 начнется матч 1/32 финала обновленного Кубка Украины между командами Скала 1911 и Подолье.

Хозяева выступают во Второй лиге, где по итогам четырех туров Группы А идут на 6-й позиции. Их соперник в Первой лиге находится на 14-м месте.

Скала 1911 – Подолье. Начало в 15:30