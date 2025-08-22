23.08.2025 15:30 - : -
Кубок Украины22 августа 2025, 19:58
Кубок Украины. Скала 1911 – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Кубка Украины по футболу
23 августа в 15:30 начнется матч 1/32 финала обновленного Кубка Украины между командами Скала 1911 и Подолье.
Хозяева выступают во Второй лиге, где по итогам четырех туров Группы А идут на 6-й позиции. Их соперник в Первой лиге находится на 14-м месте.
Скала 1911 – Подолье. Начало в 15:30
