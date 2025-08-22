Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Украины. Скала 1911 – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
Скала 1911
23.08.2025 15:30 - : -
Подолье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
22 августа 2025, 19:58 | Обновлено 22 августа 2025, 20:21
23
0

Кубок Украины. Скала 1911 – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Кубка Украины по футболу

22 августа 2025, 19:58 | Обновлено 22 августа 2025, 20:21
23
0
Кубок Украины. Скала 1911 – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Скала 1911

23 августа в 15:30 начнется матч 1/32 финала обновленного Кубка Украины между командами Скала 1911 и Подолье.

Хозяева выступают во Второй лиге, где по итогам четырех туров Группы А идут на 6-й позиции. Их соперник в Первой лиге находится на 14-м месте.

Скала 1911 – Подолье. Начало в 15:30

По теме:
ВИДЕО. Дигтярь забил шедевральный гол в ворота Маяка со штрафного
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Кубок Украины. Горняк-Спорт – Тростянец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Скала 1911 Стрый Подолье Хмельницкий Кубок Украины по футболу смотреть онлайн
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Футбол | 21 августа 2025, 23:10 147
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче

Киевлянам будет очень непросто отыграться

Новый тренер в каждый дом. Превью сезона Серии А
Футбол | 22 августа 2025, 19:00 0
Новый тренер в каждый дом. Превью сезона Серии А
Новый тренер в каждый дом. Превью сезона Серии А

Нужно читать хотя бы для того, чтобы понять, кто из наставников где теперь работает

Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Футбол | 22.08.2025, 07:14
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Футбол | 22.08.2025, 05:56
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило Супрягу в состав новичка УПЛ
Футбол | 22.08.2025, 15:59
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило Супрягу в состав новичка УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило Супрягу в состав новичка УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
21.08.2025, 07:15 7
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
21.08.2025, 05:50
Бокс
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
20.08.2025, 21:32 41
Футбол
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
21.08.2025, 08:17 24
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 3
Бокс
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 7
Другие виды
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем