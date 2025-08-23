Скала 1911 – Подолье – 0:0 (4:5 по пенальти). Обзор матча Кубка Украины

23 августа состоялся матч 1/32 финала обновленного Кубка Украины между командами Скала 1911 и Подолье.

Хозяева выступают во Второй лиге, где по итогам четырех туров Группы А идут на 6-й позиции. Их соперник в Первой лиге находится на 14-м месте.

Основное время прошло без голов, а в серии пенальти сильнее были футболисты Подолья.

Кубок Украины. 1/32 финала

Скала 1911 – Подолье 0:0 (по пенальти 4:5)