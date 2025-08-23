23.08.2025 15:30 – FT 0 : 0
4 : 5 Серия пенальти
Кубок Украины23 августа 2025, 18:10 | Обновлено 23 августа 2025, 18:59
57
0
Скала 1911 – Подолье – 0:0 (4:5 по пенальти). Обзор матча Кубка Украины
Фрагменты матча Кубка Украины
23 августа 2025, 18:10 | Обновлено 23 августа 2025, 18:59
57
0
23 августа состоялся матч 1/32 финала обновленного Кубка Украины между командами Скала 1911 и Подолье.
Хозяева выступают во Второй лиге, где по итогам четырех туров Группы А идут на 6-й позиции. Их соперник в Первой лиге находится на 14-м месте.
Основное время прошло без голов, а в серии пенальти сильнее были футболисты Подолья.
Кубок Украины. 1/32 финала
Скала 1911 – Подолье 0:0 (по пенальти 4:5)
События матча
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Подолье.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Скала 1911.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Подолье.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Подолье.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Скала 1911.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Скала 1911.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Скала 1911.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Подолье.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Подолье.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 августа 2025, 15:00 12
Команда Кучера опустилась в Первую лигу, но качество никуда не исчезло
Футбол | 23 августа 2025, 17:59 0
Подолье вышло дальше
Футбол | 23.08.2025, 08:43
Футбол | 22.08.2025, 20:12
Футбол | 22.08.2025, 20:32
Комментарии 0
Популярные новости
21.08.2025, 23:10 150
22.08.2025, 08:30 10
23.08.2025, 08:22 1
23.08.2025, 05:12 2
22.08.2025, 13:35 35
22.08.2025, 11:32 111
22.08.2025, 09:46 18
21.08.2025, 20:14