Кубок Украины
Скала 1911
23.08.2025 15:30 – FT 0 : 0
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Подолье
Кубок Украины
23 августа 2025, 18:10 | Обновлено 23 августа 2025, 18:59
57
0

Скала 1911 – Подолье – 0:0 (4:5 по пенальти). Обзор матча Кубка Украины

Фрагменты матча Кубка Украины

23 августа 2025, 18:10 | Обновлено 23 августа 2025, 18:59
57
0
Скала 1911 – Подолье – 0:0 (4:5 по пенальти). Обзор матча Кубка Украины
ФК Подолье

23 августа состоялся матч 1/32 финала обновленного Кубка Украины между командами Скала 1911 и Подолье.

Хозяева выступают во Второй лиге, где по итогам четырех туров Группы А идут на 6-й позиции. Их соперник в Первой лиге находится на 14-м месте.

Основное время прошло без голов, а в серии пенальти сильнее были футболисты Подолья.

Кубок Украины. 1/32 финала

Скала 1911 – Подолье 0:0 (по пенальти 4:5)

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Подолье.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Скала 1911.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Подолье.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Подолье.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Скала 1911.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Скала 1911.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Скала 1911.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Подолье.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Подолье.
Кубок Украины по футболу Скала 1911 Стрый Подолье Хмельницкий видео голов и обзор
