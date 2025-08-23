Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пятая серия пенальти за день. Состоялся матч Кубка Украины
Кубок Украины
Скала 1911
23.08.2025 15:30 – FT 0 : 0
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Подолье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
23 августа 2025, 17:50 | Обновлено 23 августа 2025, 18:03
234
0

Пятая серия пенальти за день. Состоялся матч Кубка Украины

Подолье вышло дальше

23 августа 2025, 17:50 | Обновлено 23 августа 2025, 18:03
234
0
Пятая серия пенальти за день. Состоялся матч Кубка Украины
ФК Подолье

Состоялся матч 1/32 финала обновленного Кубка Украины между командами Скала 1911 из Второй лиги и перволиговым Подольем.

Основное время встречи завершилось без забитых голов, а в серии пенальти сильнее были футболисты Подолья.

Отметим, что это пятая серия пенальти в субботних поединках Кубка страны.

Кубок Украины. 1/32 финала

Скала 1911 – Подолье 0:0 (по пенальти 4:5)

Скала 1911 (стартовый состав): Завгородний, Шевчук, Клочко, Николишин, Мердеев, Ралюченко, Гудзинский, Мальский, Фесенко, Лисовик, Кравченко

Подолье (стартовый состав): Пономаренко, Козыренко, Савчук, Николишин, Квасов, Рудюк, Савин, Фальковский, Баран, Кулиш, Профатило

По теме:
Александр КУЧЕР: «У ребят горели глаза, и они хотели победить»
Виктор СКРИПНИК: «Создали кучу моментов и не смогли забить»
Все решила серия пенальти. Команды Второй лиги сыграли в Кубке Украины
Кубок Украины по футболу Скала 1911 Стрый Подолье Хмельницкий
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последний среди топ-чемпионатов. Что нужно знать о Серии А 25/26
Футбол | 23 августа 2025, 17:50 0
Последний среди топ-чемпионатов. Что нужно знать о Серии А 25/26
Последний среди топ-чемпионатов. Что нужно знать о Серии А 25/26

Sport.ua представляет Серию А, сезон 2025/26 в которой стартует в ближайший уик-энд

Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Футбол | 23 августа 2025, 07:17 21
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной

Скауты «бланкос» следят за Артемом Степановым

Ротань стремится подписать в Полесье игрока сборной Украины из Шахтера
Футбол | 22.08.2025, 20:57
Ротань стремится подписать в Полесье игрока сборной Украины из Шахтера
Ротань стремится подписать в Полесье игрока сборной Украины из Шахтера
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
Бокс | 23.08.2025, 04:23
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
Два гола за семь минут. Тоттенхэм шокировал Манчестер Сити на Этихаде
Футбол | 23.08.2025, 16:35
Два гола за семь минут. Тоттенхэм шокировал Манчестер Сити на Этихаде
Два гола за семь минут. Тоттенхэм шокировал Манчестер Сити на Этихаде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
21.08.2025, 23:10 150
Футбол
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
23.08.2025, 05:12 1
Бокс
Тренер Джошуа: «У Усика еще не было такого соперника. Дело не в деньгах»
Тренер Джошуа: «У Усика еще не было такого соперника. Дело не в деньгах»
21.08.2025, 22:44
Бокс
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
22.08.2025, 07:14 3
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
22.08.2025, 00:01
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер прекрасно проявил себя. Хочу его чаще видеть»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер прекрасно проявил себя. Хочу его чаще видеть»
21.08.2025, 20:14
Бокс
Барселона против того, чтобы Ямаль общался с бывшей звездой клуба
Барселона против того, чтобы Ямаль общался с бывшей звездой клуба
21.08.2025, 20:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем