Пятая серия пенальти за день. Состоялся матч Кубка Украины
Подолье вышло дальше
Состоялся матч 1/32 финала обновленного Кубка Украины между командами Скала 1911 из Второй лиги и перволиговым Подольем.
Основное время встречи завершилось без забитых голов, а в серии пенальти сильнее были футболисты Подолья.
Отметим, что это пятая серия пенальти в субботних поединках Кубка страны.
Кубок Украины. 1/32 финала
Скала 1911 – Подолье 0:0 (по пенальти 4:5)
Скала 1911 (стартовый состав): Завгородний, Шевчук, Клочко, Николишин, Мердеев, Ралюченко, Гудзинский, Мальский, Фесенко, Лисовик, Кравченко
Подолье (стартовый состав): Пономаренко, Козыренко, Савчук, Николишин, Квасов, Рудюк, Савин, Фальковский, Баран, Кулиш, Профатило
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua представляет Серию А, сезон 2025/26 в которой стартует в ближайший уик-энд
Скауты «бланкос» следят за Артемом Степановым