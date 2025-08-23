Пятая серия пенальти за день. Состоялся матч Кубка Украины

Состоялся матч 1/32 финала обновленного Кубка Украины между командами Скала 1911 из Второй лиги и перволиговым Подольем.

Основное время встречи завершилось без забитых голов, а в серии пенальти сильнее были футболисты Подолья.

Отметим, что это пятая серия пенальти в субботних поединках Кубка страны.

Кубок Украины. 1/32 финала

Скала 1911 – Подолье 0:0 (по пенальти 4:5)

Скала 1911 (стартовый состав): Завгородний, Шевчук, Клочко, Николишин, Мердеев, Ралюченко, Гудзинский, Мальский, Фесенко, Лисовик, Кравченко

Подолье (стартовый состав): Пономаренко, Козыренко, Савчук, Николишин, Квасов, Рудюк, Савин, Фальковский, Баран, Кулиш, Профатило