Украина. Премьер лига23 августа 2025, 20:03 | Обновлено 23 августа 2025, 20:18
1901
5
Супряге предлагали переезд в Чехию. Известно, какая зарплата в Динамо
Супряга не захотел в Яблонец
23 августа 2025, 20:03 | Обновлено 23 августа 2025, 20:18
1901
5
Форвард Динамо Владислав Супряга перешел в аренду до конца в команду Эпицентр.
Сообщается, что у игрока был вариант с трансфером в чешский клуб Яблонец, где нападающему предложили повторить его зарплату в киевском клубе – 350-400 тысяч долларов в год.
Однако сам игрок выбрал вариант с Эпицентром, который будет в определенной пропорции с Динамо платить Супряге зарплату в течение этого чемпионата.
Контракт 25-летнего футболиста с Динамо истекает летом 2027 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 23 августа 2025, 00:02 0
Сергей Лапин считает, что Итауме рано выходить на украинца
Футбол | 23 августа 2025, 17:25 7
Судьбу противостояния решил нереализованный пенальти Аль-Хайбари
Футбол | 23.08.2025, 07:17
Футбол | 23.08.2025, 00:40
Футбол | 23.08.2025, 20:30
Популярные новости
21.08.2025, 23:10 150
23.08.2025, 00:58
21.08.2025, 20:50 1
21.08.2025, 18:44 17
Бокс
23.08.2025, 05:12 2
22.08.2025, 08:30 10
22.08.2025, 00:01
а Супра вибрав 5Епік + 25 дк (тобто ті ж самі 30 к що були , але в аренді)