  4. Супряге предлагали переезд в Чехию. Известно, какая зарплата в Динамо
Украина. Премьер лига
23 августа 2025, 20:03 | Обновлено 23 августа 2025, 20:18
Супряге предлагали переезд в Чехию. Известно, какая зарплата в Динамо

Супряга не захотел в Яблонец

ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Форвард Динамо Владислав Супряга перешел в аренду до конца в команду Эпицентр.

Сообщается, что у игрока был вариант с трансфером в чешский клуб Яблонец, где нападающему предложили повторить его зарплату в киевском клубе – 350-400 тысяч долларов в год.

Однако сам игрок выбрал вариант с Эпицентром, который будет в определенной пропорции с Динамо платить Супряге зарплату в течение этого чемпионата.

Контракт 25-летнего футболиста с Динамо истекает летом 2027 года.

Владислав Супряга Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Яблонец
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних
Це щоб я в себе на роботі не показував роками ніяких результатів і мені платили за це 30 штук баксів в місяць, просто за те що я приїду на роботу і посижу в офісі.
Ответить
+3
Lulinnha
Ещё 2 года будет разводить Суркисов на 400 тысяч. 
Ответить
0
avk2307
Какая зарплата у Борячука ?
Ответить
0
Весняна Сова
Скоріше за все 15-20 давав Яблонець. 
а Супра вибрав 5Епік + 25 дк (тобто ті ж самі 30 к що були , але в аренді)
Ответить
0
Alex86 1
С его статистикой только перебирать 
Ответить
0
