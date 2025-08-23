Супряге предлагали переезд в Чехию. Известно, какая зарплата в Динамо

Форвард Динамо Владислав Супряга перешел в аренду до конца в команду Эпицентр.

Сообщается, что у игрока был вариант с трансфером в чешский клуб Яблонец, где нападающему предложили повторить его зарплату в киевском клубе – 350-400 тысяч долларов в год.

Однако сам игрок выбрал вариант с Эпицентром, который будет в определенной пропорции с Динамо платить Супряге зарплату в течение этого чемпионата.

Контракт 25-летнего футболиста с Динамо истекает летом 2027 года.