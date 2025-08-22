Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Отец Ямаля не общается с сыном по поводу его новой девушки. Почему?
22 августа 2025, 18:17
ВИДЕО. Отец Ямаля не общается с сыном по поводу его новой девушки. Почему?

Мунир Насрауи жестко ответил журналистам

Instagram. Мунир Насрауи, отец Ламина Ямаля

Отец Ламина Ямаля, Мунир Насрауи, прокомментировал слухи о романе сына с Ники Николь.

Ламин Ямаль начал сезон за «Барселону» ярко – гол и ассист против «Мальорки» (3:0). Но спортивные успехи 18-летнего игрока перекрыли разговоры о его личной жизни.

Слухи разгорелись после совместных фото с аргентинской певицей Ники Николь – сначала на вечеринке, потом на матче кубка Жоана Гампера, а позже и в мини-отпуске в Монако.

Отец футболиста отреагировал резко на просьбу издания Marca прокомментировать личную жизнь его сына:

«Я не собираюсь гоняться за своим сыном, как лягушка», – заявил он, добавив, что ничего не знает о певице.

Максим Лапченко Источник: Marca
