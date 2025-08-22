ВИДЕО. Отец Ямаля не общается с сыном по поводу его новой девушки. Почему?
Мунир Насрауи жестко ответил журналистам
Отец Ламина Ямаля, Мунир Насрауи, прокомментировал слухи о романе сына с Ники Николь.
Ламин Ямаль начал сезон за «Барселону» ярко – гол и ассист против «Мальорки» (3:0). Но спортивные успехи 18-летнего игрока перекрыли разговоры о его личной жизни.
Слухи разгорелись после совместных фото с аргентинской певицей Ники Николь – сначала на вечеринке, потом на матче кубка Жоана Гампера, а позже и в мини-отпуске в Монако.
Отец футболиста отреагировал резко на просьбу издания Marca прокомментировать личную жизнь его сына:
«Я не собираюсь гоняться за своим сыном, как лягушка», – заявил он, добавив, что ничего не знает о певице.
El padre de Lamine Yamal, es más mentiroso que Pinocho, va hasta arriba de harina. pic.twitter.com/aWUsgNSVMn— Fabrizio Monito (@Fabriziomonito) August 21, 2025
